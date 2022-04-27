На юге России готовят бомбоубежища

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду, 27 апреля, заявил о необходимости функционирования системы оповещения граждан и привести бомбоубежища "в надлежащее состояние".

Источник: ТАСС

Детали: Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев в среду провел совещание на тему "безопасности в округе".

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По словам российского чиновника, южные регионы РФ должны обеспечить надежную работу системы, которая позволяет экстренно оповестить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища.

Патрушев добавил, что в числе важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.

Прямая речь: "Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".

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