На юге России готовят бомбоубежища
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду, 27 апреля, заявил о необходимости функционирования системы оповещения граждан и привести бомбоубежища "в надлежащее состояние".
Источник: ТАСС
Детали: Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев в среду провел совещание на тему "безопасности в округе".
По словам российского чиновника, южные регионы РФ должны обеспечить надежную работу системы, которая позволяет экстренно оповестить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища.
Патрушев добавил, что в числе важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.
Прямая речь: "Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".
Напомним:
- Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что интенсивность "демилитаризации" России в приграничных с Украиной районах будет расти в ближайшие недели.
- Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков под утро 27 апреля сообщил, что в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Потом он выяснил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет.
- Поздже губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что в ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки" – якобы сработала противовоздушная оборона.
- Также два взрыва зафиксировали в одном из микрорайонов Воронежа в России.