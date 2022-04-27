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На юге России готовят бомбоубежища

Светлана КизиловаСреда, 27 апреля 2022, 23:13
Бомбосховище, фото з сайту urban3p.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду, 27 апреля, заявил о необходимости функционирования системы оповещения граждан и привести бомбоубежища "в надлежащее состояние".  

Источник: ТАСС

Детали: Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев в среду провел совещание на тему "безопасности в округе".

По словам российского чиновника, южные регионы РФ должны обеспечить надежную работу системы, которая позволяет экстренно оповестить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища.

Патрушев добавил, что в числе важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.

Прямая речь: "Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".

Напомним:

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  • Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что интенсивность "демилитаризации" России в приграничных с Украиной районах будет расти в ближайшие недели.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков под утро 27 апреля сообщил, что в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Потом он выяснил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет.
  • Поздже губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что в ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки" – якобы сработала противовоздушная оборона. 
  • Также два взрыва зафиксировали в одном из микрорайонов Воронежа в России.

Темы: войнаРосcияграница
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