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Россияне обстреляли пограничье Сумщины из минометов: более 30 мин

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 11:55
Россияне обстреляли пограничье Сумщины из минометов: более 30 мин
иллюстративное фото

Утром 29 апреля враг с территории Российской Федерации обстрелял Сумщину.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники Сумского отряда зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище.

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В одном случае враг бил по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого обстрела россиян мины рвались на окраине одного из этих сел.

Защитники Украины при обстреле, к счастью, не пострадали.

Напомним: В рамках возобновления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки.

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В то же время из-за продолжения российской агрессии, классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов сопредельной территории.

6 апреля ГПСУ сообщила, что из-за обстрелов с территории России в Сумской области вводятся дополнительные временные режимные ограничения, в частности запрещается приближаться к границе на расстояние 1 километра и ближе, а также находиться вне населенных пунктов пограничной ночью. Подробнее – здесь.

Темы: Сумская областьПограничная службавойна
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