Возле Чернобаевки произошла перестрелка между бурятами и кадыровцами – разведка

В захваченном селе Киселевка Херсонской области произошла перестрелка между российскими военными бурятского и чеченского происхождения.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская громада Херсонской области) произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

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В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Причины межэтнического конфликта состоят в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения кафиров к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать".

Детали: Кроме того, украинская разведка предполагает, что причиной конфликта могло стать недовольство бурятов распределением награбленного у украинцев. Якобы всю добычу забирают кадыровцы, поэтому буряты решили осуществить перераспределение.

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Также в ГУР МО сообщили о подобном конфликте между командирами и рядовыми солдатами в оккупированной Федоровке в Запорожской области. Солдаты будто бы чувствуют себя обманутыми, потому что им обещали участие в боевых действиях, подобных сценарию из российской оккупации Крыма 2014 – без сопротивления.

Российские захватчики вроде бы жалуются местным жителям, которых обманом заставили подписывать контракты на службу и участвовать в боевых действиях.

В Федоровку приехали сотрудники ФСБ, которые провели допросы отдельных несогласных солдат и вывезли их в неизвестном направлении.

Что было раньше: Ранее украинские фермеры с Херсонской области рассказывали, что вооруженные отряды кадыровцев отбирают дорогостоящую сельскохозяйственную технику, принадлежности и зерно, чтобы вывезти себе в Россию.