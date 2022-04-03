"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины" – глава МИД Британии

Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ошеломлена зверствами российских захватчиков в Буче и других городах Украины.

Источник: Трасс в Twitter

Прямая речь: " Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны.

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Великобритания сотрудничает с другими, чтобы собрать доказательства и поддержать расследование военных преступлений международным уголовным судом.

Виновные будут привлечены к ответственности".

Что предшествовало: Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

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