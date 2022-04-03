"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины" – глава МИД Британии
Воскресенье, 3 апреля 2022, 06:37
Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ошеломлена зверствами российских захватчиков в Буче и других городах Украины.
Источник: Трасс в Twitter
Прямая речь: " Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны.
Великобритания сотрудничает с другими, чтобы собрать доказательства и поддержать расследование военных преступлений международным уголовным судом.
Виновные будут привлечены к ответственности".
Что предшествовало: Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- На освобожденных территориях Киевской области военная администрация ввела комендантский час до 6 утра 5 апреля.
- 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
- Спецназовцы Национальной полиции начали операцию по зачистке территории города Бучи под Киевом.
- Всю Киевскую область удалось освободить от оккупантов.