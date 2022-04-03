Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В плену у россиян находятся 11 глав местных громад

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 11:04

По состоянию на 3 апреля в плену оккупантов находится 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время брифинга

Прямая речь Верещук: "В плену оккупантов находится 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей

Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских людей, международный комитет Красного креста и через эту международную организацию требуем от российской федерации предоставить информацию о месте нахождения пленных гражданских людей и состоянии их здоровья.

Детали: По словам Верещук, власти ведут переговоры для освобождения гражданских в рамках обмена военнопленными.

Напомним: После освобождения Киевской области от оккупантов были найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 23 марта.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВерещукпленныеРосcиявойна
Главное сегодня

США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

фотоСоратник Медведчука Погребинский после обыска покинул Украину – СМИ

видеоКличко к выехавшим киевлянам: Пожалуйста, с возвращением немного подождите

уточнено"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей

США запрещают инвестиции в РФ и вводят санкции против дочерей Путина

Все новости...
Верещук
Власти 3 апреля попытаются вывезти людей из Мариуполя и Луганщины
Освобожденных из плена бойцов везут домой
Украинские власти провели обмен пленными "86 на 86"
Последние новости
23:50
Монастырский о предателях в системе МВД: единичные случаи
23:34
Дитя нацизма и коммунизма: премьер Словении тролит символ агрессии РФ
23:19
Везде, где были русские, они расстреливали мирных украинцев – Монастырский
23:12
Хроника войны в Украине. 42 день ОНЛАЙН
23:07
Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 16,7%
23:01
США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ
23:00
Некоторые многодетные и родители детей с инвалидностью получат дополнительные выплаты
22:54
Россияне нанесли ракетный удар Лозовской общине
22:53
Донбасс: украинские защитники уничтожили 21 единицу техники и 2 самолета россиян
22:48
В Польше опубликовали руководство для граждан, как готовиться к войне
Все новости...