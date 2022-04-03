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В плену у россиян находятся 11 глав местных громад

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 11:04

По состоянию на 3 апреля в плену оккупантов находится 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время брифинга

Прямая речь Верещук: "В плену оккупантов находится 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей

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Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских людей, международный комитет Красного креста и через эту международную организацию требуем от российской федерации предоставить информацию о месте нахождения пленных гражданских людей и состоянии их здоровья.

Детали: По словам Верещук, власти ведут переговоры для освобождения гражданских в рамках обмена военнопленными.

Напомним: После освобождения Киевской области от оккупантов были найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 23 марта.

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Темы: ВерещукпленныеРосcиявойна
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