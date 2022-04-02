Удар по зданию Николаевской ОГА: количество погибших составляет уже 36 человек

Спасатели разбирают руины в здании ога. фото: гу гсчс в николаевской области

Число погибших в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации достигает уже 36 человек.

Источник: главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Детали: Из-под завалов спасатели вытащили 33 тела погибших, а еще двое раненых скончались от полученных травм в больнице.

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В 17:35 Ким сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов его секретаря, таким образом количество погибших возросло до 36.

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