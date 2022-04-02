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Удар по зданию Николаевской ОГА: количество погибших составляет уже 36 человек

Денис КарловскийСуббота, 2 апреля 2022, 18:00
Спасатели разбирают руины в здании ога. фото: гу гсчс в николаевской области

Число погибших в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации достигает уже 36 человек.

Источник: главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Детали: Из-под завалов спасатели вытащили 33 тела погибших, а еще двое раненых скончались от полученных травм в больнице.

В 17:35 Ким сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов его секретаря, таким образом количество погибших возросло до 36.

Предыстория:

  • 29 марта днем ​​российские захватчики запустили ракету в здание Николаевской ОГА. В первый день спасатели сообщали о 12 погибших и 33 раненых.
  • На следующий день 30 марта число погибших выросло до 15 лиц.
  • 1 апреля число погибших выросло до 28.

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Темы: НиколаевНиколаевская областьобстрелРосcия
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