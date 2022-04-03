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Кадры из Ирпеня и Бучи ужасают, но вы еще не видели Мариуполя – "Азов"

Алена МазуренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 18:22
Кадры из Ирпеня и Бучи ужасают, но вы еще не видели Мариуполя – Азов
УНИЧТОЖЕННАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА МАРИУПОЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Защитники украинского Мариуполя говорят, что кадры из пригорода Киева ужасают, однако ситуация в заблокированном оккупантами Мариуполе намного хуже.

Источник: полк "Азов"

Дословно: "Ужасающие кадры из Ирпеня, Гостомеля, Бучи... Замученные, убитые оккупантами гражданские в братских могилах, со связанными руками на улицах.

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Но еще неизвестны потери Мариуполя, который до сих пор заблокирован российскими войсками и без связи".

Детали: Начальник штаба полка "Азов" капитан Богдан Кротевич рассказал, что ситуация в городе критическая и до 200 тысяч украинцев находятся под завалами или в бомбоубежищах, под постоянными обстрелами противника.

Прямая речь: "У них нет пищи, воды, электроэнергии. У нас нет возможности им помочь, потому что мы ведем ожесточенные бои в городе. То, что сейчас происходит в Мариуполе, – это геноцид украинского населения".

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По его словам, с врагом защитники Мариуполя будут говорить только на языке оружия.

Что предшествовало: 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские военные намеренно убивали гражданских в Буче.

Темы: МариупольАзоввойнаКиевская область
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