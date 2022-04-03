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Международные правозащитники получили подтверждение военных преступлений оккупантов

Денис КарловскийВоскресенье, 3 апреля 2022, 19:51
Международные правозащитники получили подтверждение военных преступлений оккупантов

Международная правозащитная группа Human Rights Watch собрала около десятка свидетельств о военных преступлениях российских оккупантов на захваченных территориях Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

Источник: отчет Human Rights Watch с комментарием главы отдела организации в Европе и Центральной Азии Гью Уильямсона

Прямая речь Уильямсона: "Случаи, которые мы задокументировали, свидетельствуют о невыразимой, умышленной жестокости и насилии против украинских мирных жителей.

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Любой, кто отдает приказ, намеренно совершает такие действия, содействует или подстрекает к ним, ответственный за военные преступления. Командиры, знавшие об этих военных преступлениях, но не пытавшихся их остановить или наказать виновников, также несут ответственность за военные преступления".

Детали: Правозащитники пообщались с 10 очевидцами, пострадавшими и жителями разных населенных пунктов упомянутых трех областей.

Все инциденты произошли в промежутке между 27 февраля и 14 марта, когда российские оккупанты имели контроль над населенными пунктами.

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В частности, правозащитники зафиксировали две внесудебные казни мирных жителей российскими оккупантами. В Старом Быкове Черниговской области 27 февраля российские солдаты захватили и казнили по меньшей мере 6 мужчин. Во втором случае 4 марта в Буче Киевской области оккупанты задержали пятерых мужчин, поставили их на колени и выстрелили одному в затылок. Однако неизвестно, что произошло с остальными четырьмя.

6 марта в Ворзеле Киевской области российские оккупанты бросили дымовую шашку в подвал, где скрывалась женщина со своим 14-летним ребенком. Когда они начали выбираться из подвала, российские солдаты выстрелили в них. Ребенок погиб на месте, а женщина скончалась через два дня от полученных ран.

Жительница села Малая Рогань в Харьковской области рассказала правозащитникам, что 13 марта российский солдат избил ее, изнасиловал несколько раз и порезал лицо и шею. Пострадавшей удалось добраться до Харькова и получить помощь от врачей.

60-летний житель села Забучье в Киевской области рассказал, что 4 марта после обыска в их доме российский оккупант угрожал убить его и сына. Мол, потому что у них нашли охотничью винтовку и канистру с бензином. Однако другой русский солдат якобы не разрешил ему их убить.

Все люди, с которыми пообщались правозащитники, рассказали, что российские оккупанты силой забирали у них еду, одежду, топливо, дрова, топоры и бензопилы.

Почему это важно: Отчеты международных правозащитных органов могут стать доказательством будущих уголовных процессов против российских оккупантов, совершивших военные преступления против гражданского населения в Украине.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии с улиц освобожденных городов и сел в Киевской области, на которых лежат трупы украинцев, замученных и израненных россиянами. Он обратился к русским матерям, чтобы они опомнились и увидели, каких уроды и ублюдков они вырастили, а также упрекнул НАТО, что эту трагедию можно было предотвратить.
  • Как очередное подтверждение своего безграничного цинизма и пренебрежения человеческой жизнью, российское министерство обороны заявило 3 апреля, что ни один солдат оккупационных войск РФ в окрестностях Киева не причастен к убийству и издевательствам над мирными жителями.
  • По словам Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, с территории освобожденных городов и городков в Киевской области в течение 3 апреля вывезли 410 тел для осмотра судмедэкспертами. Обзор будет использован для будущих уголовных производств против российских оккупантов.

Темы: оккупацияРосcияправа человекавойна
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