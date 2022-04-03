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Беспредельный цинизм: Россия не признает ни одного убийства гражданских в Буче

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 18:15
Беспредельный цинизм: Россия не признает ни одного убийства гражданских в Буче
Ситуация в Буче, фото с Telegram Михаила Подоляка

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, заявили в Минобороны РФ".

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Детали: В оборонном ведомстве страны-агрессора назвали "провокацией" опубликованные в Украине фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче.

Там уверяют, что все подразделения ВС РФ полностью вышли из Бучи 30 марта, а свидетельства их преступлений якобы появились только на 4-й день после этого, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ.

Что предшествовало: 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

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После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские военные намеренно убивали гражданских в Буче.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал фотодоказательства зверств российских оккупантов в Киевской области и жестко высказался в адрес европейских партнеров, которые не решаются на решительное противодействие РФ.

Из-за зверств россиян в Буче президент Владимир Зеленский упрекнул НАТО за промедление с приглашением Украины в Альянс и жестко обратился к российским матерям.

Темы: БучаРосcиявойна
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