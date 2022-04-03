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Депутат "Слуги народа" уехал за границу: в партии говорят, что с гуманитарной миссией

Михаил ТкачВоскресенье, 3 апреля 2022, 22:32
Нардеп Андрей Холодов. Фото: facebook-страница политика

31 марта народный депутат от фракции "Слуга народа", кум Виктора Медведчука Андрей Холодов вместе с супругой пересек государственную границу, однако в партии объясняют это гуманитарной миссией.

Источник: источники "Украинской правды" среди правоохранителей, спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП

Детали: Как свидетельствуют источники УП в правоохранительных органах, Холодов уехал в 14:15 31 марта на автомобиле Mercedes в Румынию через пограничный пункт "Порубное".

Его пассажирами были супруга Екатерина Шаховская и 65-летний Владимир Шаховский.

В комментарии УП Палийчук объяснила, что Холодов уехал за границу с гуманитарной миссией, детали которой пока нельзя сообщать. Она заверила, что 4 апреля ожидают возвращения депутата в Украину.

Прямая речь Палийчук: "Народный депутат Андрей Холодов получил официальное разрешение пересечь государственную границу Украины для выполнения гуманитарной миссии. По вашему запросу я получила возможность ознакомиться с документом, в котором указана разрешенная дата проезда и возвращения на территорию Украины, а также пункт пропуска, через который будет осуществлен проезд.

Андрей Холодов официально выполняет гуманитарную миссию, подробности которой не могут быть разглашены. Согласно официальному документу, 4 апреля он будет на территории Украины с гуманитарным грузом. Эту информацию он подтвердил в телефонном разговоре".

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Детали: Отдельно источники проинформировали УП, что 24 февраля, в первые сутки полномасштабной войны России против Украины, сына народного депутата вывезли на автомобиль в Румынию.

Около 5:52 утра 25-летний Филипп Холодов как пассажир автомобиля Volkswagen выехал в Польшу через пункт пропуска "Грушей" во Львовской области. Водитель автомобиля 39-летний Тарас Шутяк вернулся в Украину через тот же пункт пропуска "Грушев" через 2 часа.

Палийчук отреагировала на факт пересечения сыном нардепа за границей в первый день войны, что она не может комментировать личную жизнь членов семей нардепов. Однако она добавила, что, по ее данным, Филипп Холодов находился за границей и до 24 февраля.

Следует отметить, что Филипп Холодов уехал из страны до введения военного положения в Украине, объявления общей мобилизации и соответственно ограничения пограничной службой выезда мужчин в возрасте 18-60 лет.

Напомним: Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд за границу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Предыстория:

  • В 2019 году журналисты "Схемы" выяснили, что кум Виктора Медведчука Андрей Холодов не имел права баллотироваться в народные депутаты, поскольку находился за границей более 200 дней, что является нарушением избирательного законодательства.
  • В 2020 году, в начале пандемии COVID-19, депутат Холодов вылетел на Кипр как раз перед тем, как ввели запрет на пересечение государственной границы.

Темы: Слуга народаграницамобилизацияПограничная служба
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