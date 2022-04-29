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В Киевской области снова нашли массовое захоронение – Зеленский

Денис КарловскийПятница, 29 апреля 2022, 20:28
В Киевской области снова нашли массовое захоронение – Зеленский
кладбище возле ирпеня, где перезахороняют тела украинцев, убитых российскими оккупантами. фото иллюстративное: getty images

Президент Владимир Зеленский сказал, что правоохранители снова обнаружили массовое захоронение на территории Киевской области, которая находилась под российской оккупацией в марте.

Источник: интервью Зеленского для польских СМИ

Прямая речь Зеленского: "Международные институты иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти – я имею в виду, нельзя привлечь (к ответственности – ред.) за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели . Но тем не менее они же забирают следы (своих преступлений – ред.) – передвижные крематории, которые россияне завезли и сожгли людей, трупы.

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Но тем не менее, они (следователи – ред.) ищут и находят. Представьте себе: было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях – ред.), снова нашли могилу. 900 человек в Киевской области. 900 человек!

Сколько человек погибло – никто не знает. Будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо же найти всех этих людей (погибших от рук российских оккупантов – ред.) – мы ведь не знаем сколько!"

Детали: Спикер Офиса президента Сергей Никифоров в комментарии УП уточнил, что 29 апреля действительно нашли еще одно массовое захоронение в Киевской области. Однако, по его словам, президент, говоря о 900 погибших, имел в виду общее количество найденных тел в местности возле недавно найденной могилы.

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Президент добавил, что украинские власти рассчитывают, что около 500 тысяч украинцев оккупанты незаконно депортировали в Россию.

Он заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения. Однако для Украины важно международное признание, что россияне совершили подобные преступления, и Россия должна нести историческую ответственность за эту преступную войну.

Предыстория:

  • Украинская прокуратура идентифицировала 10 российских оккупантов, которые пытали и убивали украинцев в Буче.
  • 23 апреля мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук заявил, что в массовых захоронениях в Буче нашли 412 гражданских лиц, убитых российскими военными.
  • В общей сложности в районах Киевской области, которые были под российской оккупацией, следователи обнаружили около 1100 тел гражданских лиц в массовых захоронениях.

Темы: Киевская областьБучаоккупацияЗеленский
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