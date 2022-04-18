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Оккупанты в Геническе установили памятник Ленину

Ирина БалачукПонедельник, 18 апреля 2022, 15:52
Оккупанты в Геническе установили памятник Ленину
Фото с Facebook коллаборанта Малюкова

В захваченном российскими войсками городе Геническ Херсонской области коллаборанты установили памятник российскому революционеру Владимиру Ленину.

Источник: пост коллаборанта Геннадия Малюкова в Facebook, первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook

Прямая речь Малюкова: "Памятник Ильичу установлен".

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Детали: Колаборат также выложил в сеть фото памятника. Стоит отметить, что это не тот Ленин, который раньше стоял в Геническе.

На фото также видно, что над административным зданием развивается российский и советский флаги.  

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В то же время Соболевский отметил, что оккупанты "на Херсонщине продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое", возвращая красные флаги и памятники советского времени.

Он отметил, что все это происходит на фоне "ужесточения захватчиками гуманитарного кризиса, жесткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции".   

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Темы: Геническвойнаоккупация
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