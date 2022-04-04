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Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка

Мазуренко Алена Понедельник, 4 апреля 2022, 00:25
ФОТО МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИЗ TELEGRAM

Британская разведка считает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения РФ, потому что сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

Источник: британская разведка

Дословно: "В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город.

Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.

Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма".

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
  • В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.
  • 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.
  • Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Темы: МариупольРосcиявойнаразведка
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