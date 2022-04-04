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Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка

Алена МазуренкоПонедельник, 4 апреля 2022, 00:25
Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
ФОТО МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИЗ TELEGRAM

Британская разведка считает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения РФ, потому что сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

Источник: британская разведка

Дословно: "В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город.

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Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.

Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма".

Что предшествовало: 

  • Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
  • В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.
  • 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.
  • Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Темы: МариупольРосcиявойнаразведка
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