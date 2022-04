Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка

Британская разведка считает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения РФ, потому что сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

Источник: британская разведка

Дословно: "В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город.

Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.

Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма".

