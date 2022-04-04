Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
Британская разведка считает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения РФ, потому что сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.
Источник: британская разведка
Дословно: "В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город.
Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.
Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/6U2qEmdx0T
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tn99P8tmbg— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 3, 2022ВИДЕО ДНЯ
Что предшествовало:
- Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
- В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.
- 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.
- Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.