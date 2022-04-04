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В России "объяснили" совершенные в Буче зверства — обвинили ВСУ и приплели США

Анастасия КалатурПонедельник, 4 апреля 2022, 03:15

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что украинские военные якобы обстреляли Бучу сразу после ухода российских войск, и это привело к гибели гражданских.

Источник:  Антонов, которого цитируют российские "Газета" и ТАСС

Дословно: "В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения".

Детали: Антонов заявил, что "очевидно", что "киевский режим пытается перевалить вину за все свои преступления на Россию" и что репортажи об убийствах ВС РФ мирных жителей в Буче - "лживые обвинения", которые "уже полностью опровергнуты Минобороны России".

Напомним:

  • Ранее российские ведомства уже цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умер ни один гражданский.
  • Пропагандисты уже успели назвать шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановой.
  • Россияне созывают заседание Совбеза ООН 4 апреля, чтобы обсудить зверства российской армии на оккупированных территориях Киевской области.

Предыстория:

  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.

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Темы: тюрьмаРосcияБуча
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