В России "объяснили" совершенные в Буче зверства — обвинили ВСУ и приплели США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что украинские военные якобы обстреляли Бучу сразу после ухода российских войск, и это привело к гибели гражданских.

Источник: Антонов, которого цитируют российские "Газета" и ТАСС

Дословно: "В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения".

Детали: Антонов заявил, что "очевидно", что "киевский режим пытается перевалить вину за все свои преступления на Россию" и что репортажи об убийствах ВС РФ мирных жителей в Буче - "лживые обвинения", которые "уже полностью опровергнуты Минобороны России".

Напомним:

Ранее российские ведомства уже цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умер ни один гражданский.

Пропагандисты уже успели назвать шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановой.

Россияне созывают заседание Совбеза ООН 4 апреля, чтобы обсудить зверства российской армии на оккупированных территориях Киевской области.

Предыстория:

1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.