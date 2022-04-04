В России "объяснили" совершенные в Буче зверства — обвинили ВСУ и приплели США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что украинские военные якобы обстреляли Бучу сразу после ухода российских войск, и это привело к гибели гражданских.

Источник: Антонов, которого цитируют российские "Газета" и ТАСС

Дословно: "В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения".

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Детали: Антонов заявил, что "очевидно", что "киевский режим пытается перевалить вину за все свои преступления на Россию" и что репортажи об убийствах ВС РФ мирных жителей в Буче - "лживые обвинения", которые "уже полностью опровергнуты Минобороны России".

Напомним:

Ранее российские ведомства уже цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умер ни один гражданский.

Пропагандисты уже успели назвать шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановой.

Россияне созывают заседание Совбеза ООН 4 апреля, чтобы обсудить зверства российской армии на оккупированных территориях Киевской области.

Предыстория:

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