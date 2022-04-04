"Фейковая атака": россияне продолжают лгать о зверствах своих военных в Буче

Убитый мирный житель в Буче. Фото из Telegram президента Владимира Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава российского МИД Сергей Лавров несмотря на фото- и видеосвидетельства зверств российских оккупантов в Буче под Киевом, продолжают называть геноцид украинцев "инсценировкой и "фейковой атакой".

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Пескова и Лаврова

Прямая речь Пескова: "Информация об убийствах гражданских лиц в Буче должна быть подвергнута серьезному сомнению, там есть признаки видеоподлогов и других фейков".

Реклама:

Прямая речь Лаврова: "Ситуация в Буче – инсценировка, которую разгоняют по социальным сетям Запад и Украина".

Детали: По словам Пескова, Россия предлагала рассмотреть тему происходящего в Буче в СБ ООН, но инициатива была заблокирована.

Пресс-секретарь Путина добавил, что "Москва категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских в Буче и предлагает обсуждать эту тему на максимально высоком уровне".

ВИДЕО ДНЯ

В Кремле также требуют, чтобы международные лидеры не спешили с "огульными обвинениями по ситуации в Буче и запросили данные из разных источников".

Комментировать то, как ситуация с жестокими убийствами россиянами мирных граждан в Буче может отразиться на переговорах делегаций РФ и Украины, Песков отказался.

Предыстория: