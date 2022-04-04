"Фейковая атака": россияне продолжают лгать о зверствах своих военных в Буче
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава российского МИД Сергей Лавров несмотря на фото- и видеосвидетельства зверств российских оккупантов в Буче под Киевом, продолжают называть геноцид украинцев "инсценировкой и "фейковой атакой".
Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Пескова и Лаврова
Прямая речь Пескова: "Информация об убийствах гражданских лиц в Буче должна быть подвергнута серьезному сомнению, там есть признаки видеоподлогов и других фейков".
Прямая речь Лаврова: "Ситуация в Буче – инсценировка, которую разгоняют по социальным сетям Запад и Украина".
Детали: По словам Пескова, Россия предлагала рассмотреть тему происходящего в Буче в СБ ООН, но инициатива была заблокирована.
Пресс-секретарь Путина добавил, что "Москва категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских в Буче и предлагает обсуждать эту тему на максимально высоком уровне".
В Кремле также требуют, чтобы международные лидеры не спешили с "огульными обвинениями по ситуации в Буче и запросили данные из разных источников".
Комментировать то, как ситуация с жестокими убийствами россиянами мирных граждан в Буче может отразиться на переговорах делегаций РФ и Украины, Песков отказался.
Предыстория:
- 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
- 2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей – этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.
- Минобороны РФ заявило, что не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.
- Утром 4 ритуальная служба сообщила, что в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.