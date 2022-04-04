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"Фейковая атака": россияне продолжают лгать о зверствах своих военных в Буче

Ирина БалачукПонедельник, 4 апреля 2022, 13:27
Убитый мирный житель в Буче. Фото из Telegram президента Владимира Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава российского МИД Сергей Лавров несмотря на фото- и видеосвидетельства зверств российских оккупантов в Буче под Киевом, продолжают называть геноцид украинцев "инсценировкой и "фейковой атакой".

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Пескова и Лаврова

Прямая речь Пескова: "Информация об убийствах гражданских лиц в Буче должна быть подвергнута серьезному сомнению, там есть признаки видеоподлогов и других фейков".

Прямая речь Лаврова: "Ситуация в Буче – инсценировка, которую разгоняют по социальным сетям Запад и Украина".

Детали: По словам Пескова, Россия предлагала рассмотреть тему происходящего в Буче в СБ ООН, но инициатива была заблокирована.

Пресс-секретарь Путина добавил, что "Москва категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских в Буче и предлагает обсуждать эту тему на максимально высоком уровне".

В Кремле также требуют, чтобы международные лидеры не спешили с "огульными обвинениями по ситуации в Буче и запросили данные из разных источников".

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Комментировать то, как ситуация с жестокими убийствами россиянами мирных граждан в Буче может отразиться на переговорах делегаций РФ и Украины, Песков отказался.

Предыстория: 

  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • 2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей – этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.
  • Минобороны РФ заявило, что не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.
  • Утром 4 ритуальная служба сообщила, что в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.

Темы: БучавойнаРосcияжертвы
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