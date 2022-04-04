Зеленский о встрече с Путиным: Чем дольше РФ затягивает, тем хуже для нее

Президент Владимир Зеленский заявляет, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.

Источник: Зеленский во время поездки в Бучу Киевской области, видео которой публикует Офис президента

Прямая речь: "Чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже и для них, и в принципе для этой войны.

Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории – вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили.

Ежедневно там находятся люди в бочках, в погребах, задушенные и просто замученные. Поэтому я считаю, что им (россиянам – ред.) нужно, если есть чем думать, то думать быстрее".

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