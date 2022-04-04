Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о встрече с Путиным: Чем дольше РФ затягивает, тем хуже для нее

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 16:20
Зеленский о встрече с Путиным: Чем дольше РФ затягивает, тем хуже для нее
Зеленский в Буче 4 апреля, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.

Источник: Зеленский во время поездки в Бучу Киевской области, видео которой публикует Офис президента

Реклама:

Прямая речь: "Чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже и для них, и в принципе для этой войны.

Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории – вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили.

Ежедневно там находятся люди в бочках, в погребах, задушенные и просто замученные. Поэтому я считаю, что им (россиянам – ред.) нужно, если есть чем думать, то думать быстрее".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • После освобождения Бучи Киевской области стала открываться правда о зверствах оккупантов. В частности, в братских могилах в городе нашли тела около 300 человек, по улицам лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей – этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.
  • Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.
  • Утром 4 ритуальная служба сообщила, что в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.

Темы: ЗеленскийПутинпереговорыБуча
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Зеленский о Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы
Ракетный обстрел Одессы: оккупанты повредили НПЗ, 1 человек ранен - прокуратура
СІТ получила подтверждение, что Россия перебрасывает войска на восток Украины
Россия готовится захватить Харьков – Минобороны
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: