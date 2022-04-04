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Зеленский о встрече с Путиным: Чем дольше РФ затягивает, тем хуже для нее

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 16:20
Зеленский в Буче 4 апреля, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.

Источник: Зеленский во время поездки в Бучу Киевской области, видео которой публикует Офис президента

Прямая речь: "Чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже и для них, и в принципе для этой войны.

Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории – вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили.

Ежедневно там находятся люди в бочках, в погребах, задушенные и просто замученные. Поэтому я считаю, что им (россиянам – ред.) нужно, если есть чем думать, то думать быстрее".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После освобождения Бучи Киевской области стала открываться правда о зверствах оккупантов. В частности, в братских могилах в городе нашли тела около 300 человек, по улицам лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей – этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.
  • Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.
  • Утром 4 ритуальная служба сообщила, что в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.

Темы: ЗеленскийПутинпереговорыБуча
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