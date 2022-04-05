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Кулеба: введите "мать всех санкций", чтобы не допустить "новых Буч"

"Европейская правда"Вторник, 5 апреля 2022, 14:44

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал остановить импорт энергоносителей из России, чтобы не допустить появления "новых Буч" в других украинских городах.

Об этом министр написал в среду в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Чтобы не допустить "новых Буч", введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь у России. Прекратите финансировать путинскую военную машину. Российская экономика – и ее война – остановятся в считанные месяцы. Несколько месяцев затягивания поясов стоят тысячи спасенных жизней ", – заявил Дмитрий Кулеба.

Среди стран Евросоюза нет единства по поводу введения эмбарго на российский газ.

В то же время, по данным СМИ, Еврокомиссия готовится предоставить новый пакет санкций против РФ, который будет включать запрет на импорт российского угля.

Кроме того, по данным WSJ, в настоящее время в ЕС обсуждают альтернативный вариант на замену эмбарго, имеющему немало противников – введение дополнительных пошлин против российской нефти и угля.

Темы: санкцииРосcия
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