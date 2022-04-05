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Кулеба: введіть "матір усіх санкцій", щоб не допустити "нових Буч"

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 14:44

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав зупинити імпорт енергоносіїв з Росії, щоб не допустити появи "нових Буч" в інших українських містах.

Про це міністр написав у середу у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Щоб не допустити "нових Буч", введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ та вугілля в Росії. Припиніть фінансувати путінську військову машину. Російська економіка – і її війна – зупиняться за лічені місяці. Кілька місяців затягування поясів коштують тисячі врятованих життів", - заявив Дмитро Кулеба.

Серед країн Євросоюзу немає єдності щодо запровадження ембарго на російський газ.

Водночас, за даними ЗМІ, Єврокомісія готується представити новий пакет санкцій проти РФ, який включатиме заборону на імпорт російського вугілля.

Крім того, за даними WSJ, наразі в ЄС обговорюють альтернативний варіант на заміну ембарго, яке має чимало противників – введення додаткових мит проти російської нафти та вугілля.

Теми: санкціїРосія
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