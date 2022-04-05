В Буче нашли много неразорвавшихся боеприпасов

В Буче и других городах Киевской области находят много неразорвавшихся боеприпасов, разминирование продолжается.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Каждый день пиротехники ГСЧС Киевской области очищают территории, дороги, дома и инфраструктурные объекты от боеприпасов, которые оставили после своего отступления оккупанты".

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Детали: Судя по фото и видео, спасатели нашли много неразорвавшихся снарядов. Их убирают с улиц.

Предыстория: