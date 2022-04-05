Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Буче нашли много неразорвавшихся боеприпасов

Елена РощинаВторник, 5 апреля 2022, 10:28
Фото ГСЧС

В Буче и других городах Киевской области находят много неразорвавшихся боеприпасов, разминирование продолжается.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Каждый день пиротехники ГСЧС Киевской области очищают территории, дороги, дома и инфраструктурные объекты от боеприпасов, которые оставили после своего отступления оккупанты".

Детали: Судя по фото и видео, спасатели нашли много неразорвавшихся снарядов. Их убирают с улиц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БучаКиевская областьвойна
Главное сегодня

Глава Пентагона: Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев

ФОТОАвстралия передала Украине 20 "Бушмастеров"

Из Сумщины выгнали все российские войска

Пентагон: США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade

видеоСкандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту

Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский

Все новости...
Буча
Мэр Бучи зовет в город депутатов, коммунальщиков и медиков
"Это явно – военные преступления" – глава МИД Канады об убийствах в Буче
Зеленский: Россияне, вероятно, будут пытаться скрыть следы преступлений в Украине
Последние новости
11:01
Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет
10:59
Потери россиян в войне уже достигли 19 тысяч солдат - Генштаб
10:49
Все больше украинцев считают примирение с россиянами невозможным - опрос
10:47
Враг заканчивает подготовку к великой битве за Донбасс – глава облВА
10:29
Глава Пентагона: Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев
10:28
Хроника войны в Украине. 44 день ОНЛАЙН
10:17
Оккупанты срочно раздали паспорты РФ 12 тысячам украинцев
10:02
Оккупанты нанесли 48 ударов по Харьковской области: много пострадавших
10:00
В РФ бизнес-клиенты банков переходят на юани
09:58
ДНР или Дубайская народная республика: центр богатой российской эмиграции - расследование Михаила Ткача
Все новости...