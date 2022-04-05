В Буче нашли много неразорвавшихся боеприпасов
Вторник, 5 апреля 2022, 10:28
В Буче и других городах Киевской области находят много неразорвавшихся боеприпасов, разминирование продолжается.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "Каждый день пиротехники ГСЧС Киевской области очищают территории, дороги, дома и инфраструктурные объекты от боеприпасов, которые оставили после своего отступления оккупанты".
Детали: Судя по фото и видео, спасатели нашли много неразорвавшихся снарядов. Их убирают с улиц.
Предыстория:
- 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, уже 8 марта в захваченных городках под Киевом – Гостомеле, Буче, Ирпене, Ворзеле – была гуманитарная катастрофа.
- 1 апреля Бучу освободили от российских оккупантов. 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. По состоянию на утро 4 апреля в Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, на экспертизу вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
- Президент Польши Анджей Дуда сказал, что снимки из Бучи опровергают, что компромисс нужно искать любой ценой, а представитель Госдепартамента США Нед Прайс анонсировал новые санкции против РФ.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.
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