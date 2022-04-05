Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Бучи: Через неделю будем возвращаться к нормальной жизни

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 18:47

Мэр Бучи Анатолий Федорук считает, что город сможет начать возвращаться к нормальной жизни через неделю.

Источник: Федорук в эфире телемарафона

Прямая речь на вопрос, когда жителям Бучи можно будет возвращаться домой: "Уже сегодня после 7 апреля специалисты, врачи, коммунальщики, обеспечивавшие жизнедеятельность города и наших поселков, могут возвращаться".

"Надеюсь, что через неделю мы будем иметь возможность потихоньку возвращаться к нормальной жизни. В условиях, которые уже есть. Работаем над восстановлением водоснабжения и газоснабжения".

Детали: Мэр подчеркнул, что власти пока не рекомендуют возвращаться в город жителям, но настойчиво просят вернуться специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность общины.

Он сообщил, что в Буче в настоящее время находятся около 3700 гражданских жителей.

"Практически все сети питания, которые заходили на Бучу, Ирпень, Ворзель, разрушены агрессором.

ВИДЕО ДНЯ

Мы работаем в городе, чтобы обследовать внутренние сети. И констатируем факт, что процентов на 60 сеть внутренняя уцелела, и есть надежда, как только дадут магистральное питание, мы сможем дать свет для территориального общества, для города", - рассказал Федорук.

Он также заверил жителей, что правоохранители патрулируют улицы города, чтобы сделать невозможным мародерство.

"Могу заверить и вас, и владельцев помещений, что Национальная полиция, батальон территориальной обороны, как бучанский, так и территориальный, обеспечивают постоянное патрулирование и максимально работают на то, чтобы предотвратить мародерство", - сказал он, добавив, что "те, кто пережил оккупацию, не позволят себе ходить по чужим жилищам".

Предыстория:

  • 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов. 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. По состоянию на утро 4 апреля в Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, на экспертизу вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом. 

Темы: БучаКиевская область
Главное сегодня

Страны НАТО обсуждают поставки тяжелого оружия Украине

Пентагон: Даже если война будет долгой, Украина может победить

Британия предоставит Украине бронетехнику – The Times

фотоЧасть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ – "Схемы"

Зеленский: Если не будет поставок оружия, Россия будет рассматривать это как разрешение наступать

Дитя нацизма и коммунизма: премьер Словении тролит символ агрессии РФ

Все новости...
Буча
Зеленский в ООН призвал мир совместно расследовать военные преступления РФ
Обыкновенный фашизм
Оккупантов, которые были в Буче, вернут в Украину – ГУР
Последние новости
09:21
Стало известно, сколько нефти из резервов высвободят страны во всем мире
09:00
Страны НАТО обсуждают поставки тяжелого оружия Украине
08:57
"У нас нет другого выхода": производитель красок Hempel уходит из России
08:56
Регионы: восток под обстрелами, на юге взрывы, Херсонщина нуждается в эвакуации
08:55
Нападение России на Украину: выросло количество раненых детей, погибли – 167
08:39
Пентагон: Даже если война будет долгой, Украина может победить
08:08
Луганщина: враг всю ночь бил по городам Золотое и Горное – глава ОВА
07:53
Сенат США одобрил закон, который позволит более эффективно поставлять оружие Украине
07:40
США не разработали процедуру приема беженцев из Украины
07:29
Обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов стал на защиту Украины – СМИ
Все новости...