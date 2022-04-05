Мэр Бучи: Через неделю будем возвращаться к нормальной жизни
Мэр Бучи Анатолий Федорук считает, что город сможет начать возвращаться к нормальной жизни через неделю.
Источник: Федорук в эфире телемарафона
Прямая речь на вопрос, когда жителям Бучи можно будет возвращаться домой: "Уже сегодня после 7 апреля специалисты, врачи, коммунальщики, обеспечивавшие жизнедеятельность города и наших поселков, могут возвращаться".
"Надеюсь, что через неделю мы будем иметь возможность потихоньку возвращаться к нормальной жизни. В условиях, которые уже есть. Работаем над восстановлением водоснабжения и газоснабжения".
Детали: Мэр подчеркнул, что власти пока не рекомендуют возвращаться в город жителям, но настойчиво просят вернуться специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность общины.
Он сообщил, что в Буче в настоящее время находятся около 3700 гражданских жителей.
"Практически все сети питания, которые заходили на Бучу, Ирпень, Ворзель, разрушены агрессором.
Мы работаем в городе, чтобы обследовать внутренние сети. И констатируем факт, что процентов на 60 сеть внутренняя уцелела, и есть надежда, как только дадут магистральное питание, мы сможем дать свет для территориального общества, для города", - рассказал Федорук.
Он также заверил жителей, что правоохранители патрулируют улицы города, чтобы сделать невозможным мародерство.
"Могу заверить и вас, и владельцев помещений, что Национальная полиция, батальон территориальной обороны, как бучанский, так и территориальный, обеспечивают постоянное патрулирование и максимально работают на то, чтобы предотвратить мародерство", - сказал он, добавив, что "те, кто пережил оккупацию, не позволят себе ходить по чужим жилищам".
Предыстория:
- 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов. 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. По состоянию на утро 4 апреля в Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, на экспертизу вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.