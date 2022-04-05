Мэр Бучи: Через неделю будем возвращаться к нормальной жизни

Мэр Бучи Анатолий Федорук считает, что город сможет начать возвращаться к нормальной жизни через неделю.

Источник: Федорук в эфире телемарафона

Прямая речь на вопрос, когда жителям Бучи можно будет возвращаться домой: "Уже сегодня после 7 апреля специалисты, врачи, коммунальщики, обеспечивавшие жизнедеятельность города и наших поселков, могут возвращаться".

"Надеюсь, что через неделю мы будем иметь возможность потихоньку возвращаться к нормальной жизни. В условиях, которые уже есть. Работаем над восстановлением водоснабжения и газоснабжения".

Детали: Мэр подчеркнул, что власти пока не рекомендуют возвращаться в город жителям, но настойчиво просят вернуться специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность общины.

Он сообщил, что в Буче в настоящее время находятся около 3700 гражданских жителей.

"Практически все сети питания, которые заходили на Бучу, Ирпень, Ворзель, разрушены агрессором.

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Мы работаем в городе, чтобы обследовать внутренние сети. И констатируем факт, что процентов на 60 сеть внутренняя уцелела, и есть надежда, как только дадут магистральное питание, мы сможем дать свет для территориального общества, для города", - рассказал Федорук.

Он также заверил жителей, что правоохранители патрулируют улицы города, чтобы сделать невозможным мародерство.

"Могу заверить и вас, и владельцев помещений, что Национальная полиция, батальон территориальной обороны, как бучанский, так и территориальный, обеспечивают постоянное патрулирование и максимально работают на то, чтобы предотвратить мародерство", - сказал он, добавив, что "те, кто пережил оккупацию, не позволят себе ходить по чужим жилищам".

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