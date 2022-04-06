В Кремле заявили, что не хотят убивать Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправдой сообщения о желании российских властей убить президента Владимира Зеленского. Ранее Кремль также много раз уверял, что не собирается нападать на Украину.

Источник: российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Пескова

Прямая речь Пескова на вопрос о желании российских властей убить Зеленского: "Нет, это неправда".

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Детали: По словам пресс-секретяря Путина, Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия, через которые РФ якобы хочет "положить конец военной операции".

Предыстория:

25 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ, и что Россия обозначила его как цель номер один.

28 февраля британское издание The Times сообщало, что в Киеве действуют более 400 "вагнеровцев", которым Кремль приказал убить президента Владимира Зеленского и его правительство и подготовить почву для захвата власти Россией.

1 марта украинская разведка сообщила, что Вооруженные силы Украины 26 февраля уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой была ликвидация президента Владимира Зеленского.

Еще за несколько дней до нападения России на Украину, Соединенные Штаты Америки сообщили, что получили разведывательные данные, что Россия составила списки тех, кого нужно арестовать или убить в Украине при вторжении.