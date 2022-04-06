В Кремле заявили, что не хотят убивать Зеленского
Среда, 6 апреля 2022, 11:40
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправдой сообщения о желании российских властей убить президента Владимира Зеленского. Ранее Кремль также много раз уверял, что не собирается нападать на Украину.
Источник: российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Пескова
Прямая речь Пескова на вопрос о желании российских властей убить Зеленского: "Нет, это неправда".
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Детали: По словам пресс-секретяря Путина, Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия, через которые РФ якобы хочет "положить конец военной операции".
Предыстория:
- 25 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ, и что Россия обозначила его как цель номер один.
- 28 февраля британское издание The Times сообщало, что в Киеве действуют более 400 "вагнеровцев", которым Кремль приказал убить президента Владимира Зеленского и его правительство и подготовить почву для захвата власти Россией.
- 1 марта украинская разведка сообщила, что Вооруженные силы Украины 26 февраля уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой была ликвидация президента Владимира Зеленского.
- Еще за несколько дней до нападения России на Украину, Соединенные Штаты Америки сообщили, что получили разведывательные данные, что Россия составила списки тех, кого нужно арестовать или убить в Украине при вторжении.
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