В Кремле заявили, что не хотят убивать Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправдой сообщения о желании российских властей убить президента Владимира Зеленского. Ранее Кремль также много раз уверял, что не собирается нападать на Украину.

Источник: российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Пескова

Прямая речь Пескова на вопрос о желании российских властей убить Зеленского: "Нет, это неправда".

Детали: По словам пресс-секретяря Путина, Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия, через которые РФ якобы хочет "положить конец военной операции".

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