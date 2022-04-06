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Турция ведет переговоры об эвакуации раненых из Мариуполя кораблями – Зеленский

Мазуренко Алена Среда, 6 апреля 2022, 20:05

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас идет диалог с Турцией, чтобы Россия позволила эвакуировать раненых людей из Мариуполя.

Источник: интервью Зеленского турецкому каналу Habertürk

Прямая речь: "Турция одна из посредников. Сегодня мы говорим о том, чтобы вывезти из Мариуполя раненых людей. Пока рано сказать о результате этой операции. Она открыта.

Здесь есть посредническая миссия Турции. Потому что мы планируем делать это на кораблях Турции".

Детали: Зеленский отметил, что как президент должен вести диалог с Россией даже после увиденного в Буче, хотя у него нет большого желания, потому что понимает с кем имеет дело.

Поэтому другие страны, в частности Турция, будут посредниками.

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Предыстория:

  • Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают мирное население, сбрасывают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
  • В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.
  • 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Темы: ТурцияЗеленскийМариуполь
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