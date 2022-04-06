Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Некоторые многодетные и родители детей с инвалидностью получат дополнительные выплаты

Катерина ТищенкоСреда, 6 апреля 2022, 23:00
Некоторые многодетные и родители детей с инвалидностью получат дополнительные выплаты
Ирина Верещук, фото Мининтеграции

Некоторые многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, смогут получить дополнительную помощь в размере 2220 гривен в месяц на человека от ЮНИСЕФ.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Международная организация ЮНИСЕФ вместе с нашим правительством наработали и приняли постановление, по которому начинает работать программа дополнительной помощи для решения неотложных проблем по месту перемещения наших украинцев и украинок.

Реклама:

Мы понимаем, что вы потеряли жилье, возможность нормально жить, и сейчас у вас есть неотложные потребности, которые нужно удовлетворить. Поэтому размещение, получение продуктов питания, медикаментов, медпомощи – это все, что будет покрывать, по крайней мере, частично, эта программа".

Детали: По словам Верещук, программа будет начинать свою работу для наиболее уязвимых граждан.

В рамках реализации программы право на дополнительные выплаты имеют следующие категории:

ВИДЕО ДНЯ
  • семьи, в состав которых входят 3 и более детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
  • семьи, в состав которых входят 2 и более детей, из которых по крайней мере один ребенок имеет инвалидность.

"Выплата в рамках денежной помощи в рамках реализации этой программы осуществляется дополнительно, независимо от получения лицами других видов помощи, в том числе выплаты пособия на проживание внутренне перемещенных лиц", - подчеркнула Верещук.

Выплаты в рамках этой программы производятся в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц, не более чем для 5 человек.

Выплата производится единоразово одним платежом в расчете на три месяца.

"Для получения помощи один из совершеннолетних членов семьи заполняет форму получения помощи на официальном веб-сайте ЮНИСЕФ, в том числе средствами единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія" после технической реализации, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом министров", - сказала вице-премьер.

Она также призвала другие международные организации приобщаться к совместной работе с украинским правительством для помощи украинцам.

Что предшествовало: Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен, 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка.

Темы: деньгидетиВерещук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
деньги
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Власть собирает государственную землю в Фонде госимущества: зачем
Украина получила от ЕС очередной транш макрофина на 1,5 млрд евро
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: