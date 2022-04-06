Некоторые многодетные и родители детей с инвалидностью получат дополнительные выплаты

Некоторые многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, смогут получить дополнительную помощь в размере 2220 гривен в месяц на человека от ЮНИСЕФ.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Международная организация ЮНИСЕФ вместе с нашим правительством наработали и приняли постановление, по которому начинает работать программа дополнительной помощи для решения неотложных проблем по месту перемещения наших украинцев и украинок.

Мы понимаем, что вы потеряли жилье, возможность нормально жить, и сейчас у вас есть неотложные потребности, которые нужно удовлетворить. Поэтому размещение, получение продуктов питания, медикаментов, медпомощи – это все, что будет покрывать, по крайней мере, частично, эта программа".

Детали: По словам Верещук, программа будет начинать свою работу для наиболее уязвимых граждан.

В рамках реализации программы право на дополнительные выплаты имеют следующие категории:

семьи, в состав которых входят 3 и более детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;

семьи, в состав которых входят 2 и более детей, из которых по крайней мере один ребенок имеет инвалидность.

"Выплата в рамках денежной помощи в рамках реализации этой программы осуществляется дополнительно, независимо от получения лицами других видов помощи, в том числе выплаты пособия на проживание внутренне перемещенных лиц", - подчеркнула Верещук.

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Выплаты в рамках этой программы производятся в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц, не более чем для 5 человек.

Выплата производится единоразово одним платежом в расчете на три месяца.

"Для получения помощи один из совершеннолетних членов семьи заполняет форму получения помощи на официальном веб-сайте ЮНИСЕФ, в том числе средствами единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія" после технической реализации, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом министров", - сказала вице-премьер.

Она также призвала другие международные организации приобщаться к совместной работе с украинским правительством для помощи украинцам.

Что предшествовало: Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен, 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка.