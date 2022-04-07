Сенат США одобрил закон, предусматривающий ленд-лиз для Украины

Сенат США поздно в среду единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, обстреливающих украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время второй мировой войны, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

Реклама:

Законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая последний раз применялась во время крупнейшего глобального конфликта 20-го века — это еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что вторжение России представляет экзистенциальную угрозу либеральному порядку.

Это свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может выиграть борьбу с российскими захватчиками.

Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

ВИДЕО ДНЯ

Неясно, рассмотрит ли Палата представителей принятый Сенатом закон о ленд-лизе перед тем, как обе палаты покинут Вашингтон в четверг на предварительно запланированный двухнедельный перерыв. Ожидается, что Палата представителей примет законопроект о торговле с Россией после голосования Сената в четверг утром.