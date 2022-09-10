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Партнеры Украины еще не сформировали окончательную модель ленд-лиза – Резников

Ирина БалачукСуббота, 10 сентября 2022, 12:44
Партнеры Украины еще не сформировали окончательную модель ленд-лиза – Резников
Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото narp.ua

По состоянию на начало сентября окончательная концепция и детали ленд-лиза еще не известны –  нюансы, какой будет эта программа помощи, еще обсуждаются, заявил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Резников в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь министра обороны: "Я вас наверняка разочарую, потому что окончательное понимание, как будет выглядеть ленд-лиз, еще родится. Потому что наши партнеры еще совсем не закончили формировать модель. То есть принято принципиальное решение, что ленд-лизу быть, определен объем денег по этой программе и принято принципиальное решение, что на эти деньги Украина сможет приобрести то, что ей нужно для победы в этой войне. А вот нюансы и детали, каким этому ленд-лизу быть, до сих пор обсуждаются".

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Детали: Резников добавил, что "были разные модели" ленд-лиза: в одном случае речь шла об обычном кредите, как во время Второй мировой войны для СССР и Великобритании, и "там были интересные условия".

В то же время, министр прогнозирует, что для Украины будет другая модель, но добавил, что сейчас раскрывать детали не готов.

Прямая речь Резникова: "Чтобы я сейчас не сказал, оно может в финальной версии быть немного другим. И здесь еще важно, что, скорее всего, дизайнером окончательной модели будут не министры обороны, а министры финансов. Потому что это все-таки денежные отношения. Моя задача – проконсультировавшись с Генштабом, взяв их потребность, сказать, что мне нужны именно эти беспилотники или ракеты".

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Детали: Он добавил, что пока не работает ленд-лиз, Украина получает помощь по 4 программам США.

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Предыстория: 

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Темы: ленд-лизРезниковУкраинаСША
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