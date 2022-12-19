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Украина до сих пор не получила оружия по лендлизу: США используют другие пути

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 16:31
Украина до сих пор не получила оружия по лендлизу: США используют другие пути
Белый дом, фото Getty Images

Вашингтон пока не использует лендлиз, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем, а военную помощь США передают Украине по другим программам.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии hromadske

Детали: Пресс-секретарь МИД Украины объяснил, что механизм лендлиза заключается в том, что Соединенные Штаты Америки могут передавать Украине имеющиеся у них оборонные изделия в аренду или на условиях лизинга.

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Прямая речь: "Преимущество этого инструмента – скорость принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосований по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках лендлиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины".

Детали: По словам Николенко, на этом этапе войны США решают оказывать военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета, поскольку недостаточность помощи или ее неэффективность "будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира".

Как отмечает представитель МИД, в рамках соответствующего закона США о дополнительных ассигнованиях на поддержку Украины, сейчас Киев получает безопасность и оборонную помощь по трем программам: Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

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По этим программам военная помощь предоставляется на безвозмездной основе. То есть нынешние программы, в отличие от лендлиза, не предусматривают возмещения со стороны Украины стоимости предоставленного вооружения, военной техники и боеприпасов. 

"Кроме двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой сейчас принимают участие 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 миллиардов долларов", – отметил Николенко. 

Из этих 40 миллиардов более 19,3 миллиарда долларов поступили именно от США. 

Сейчас МИД Украины вместе с другими госорганами работает над тем, чтобы получить от союзников помощь для лучшей защиты от воздушных угроз.

Напомним: Президент США Джо Байден подписал закон о лендлизе для Украины еще 9 мая 2022 года. Он вступил в силу 1 октября.

Документ предоставляет возможность значительно ускорить поставки вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи в аренду или бесплатно из США в Украину. Благодаря лендлизу Белому дому не придется ждать специального выделения средств для этого Конгрессом.

Последний раз программу лендлиза использовали во время Второй мировой войны. Тогда США поставляли союзникам боеприпасы, технику и другое необходимое сырье и продовольствие для борьбы с нацистской Германией.

Темы: СШАленд-лизоружиеУкраина
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