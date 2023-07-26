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Украина работает над продолжением закона о ленд-лизе в США – Маркарова

Елена РощинаСреда, 26 июля 2023, 13:44
Украина работает над продолжением закона о ленд-лизе в США – Маркарова
Оксана Маркарова, фото Getty Images for The New York Times

Украинские власти работают над тем, чтобы Соединенные Штаты Америки продлили действие закона о ленд-лизе для Украины после сентября, хотя поставки оружия по этой программе до сих пор не осуществлялись.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "В конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, над которым мы сейчас очень активно работаем – в Хаузе уже быстрее прошли, сейчас с Сенатом работаем – над продлением срока действия этого закона.

Надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам гранты в дополнительном бюджете. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно – важно, чтобы оно также оставалось возможным".

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Детали: Маркарова также добавила, что "идет комплексная работа" с американскими партнерами по всем направлениям.

В частности, ведется работа с Конгрессом над тем, чтобы в госбюджете США на 2024 год было предусмотрено больше средств для Украины.

Прямая речь: "Кроме получения нового оружия, ускорения поставок уже объявленного, мы также должны понимать, что мы приближаемся к концу фискального года. 30 сентября – это день, когда кончается фискальный год в США. И все те средства, которые были выделены Конгрессом в декабре прошлого года и бюджетные, и на безопасность, и гуманитарные, и на энергетику, и на восстановление, мы их до конца сентября выберем.

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Поэтому уже сейчас очень активно работаем с Конгрессом над будущим бюджетом, увеличением и дополнительными бюджетными средствами для Украины на 2024 год, а это фактически календарный год с 1 октября".

От УП: Ленд-лиз – государственная программа США по снабжению оружием и стратегическим материалам союзникам, которая действовала в годы Второй мировой войны и уже больше года действует для Украины из-за вторжения РФ.

28 апреля 2022 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление ленд-лиза для Украины. 9 мая "Акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине" подписал президент США Джо Байден. С 1 октября он вступил в силу. Эта программа действует до 30 сентября 2023 года (с правом продления).

Ленд-лиз дает президенту США возможность без голосований за каждый пакет помощи в Конгрессе принимать решения о поставках оружия Украине и странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину. Однако предоставленное вооружение по завершении войны придется либо возвращать, либо оплачивать.

Насколько известно, американское оружие по ленд-лизу еще не поступало в Украину, США помогают за счет других программ и отдельных пакетов безвозмездной помощи.

Темы: СШАленд-лиздипломатические отношения
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