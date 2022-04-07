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Лукашенко хочет влезть в переговоры РФ и Украины относительно войны

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 13:32
фото БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украинеэ.

Источник: Лукашенко на заседании Совета безопасности страны, министр иностранных дел Владимир Макей после заседания СБ, цитирует госинформагентство "БелТА"

Прямая речь Лукашенко: "Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИД ее реализовать.

Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси.

Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война - за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может".

Детали: Министр иностранных дел Владимир Макей после заседания Совета безопасности РБ заявил, что "до Украины и России доведена позиция о необходимости участия Беларуси в переговорах".

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Макей также заявил, что "как один из славянских народов" Беларусь потребует для себя "гарантий безопасности".

Прямая речь: "Мы готовы внеси свой посильный вклад и в переговорный процесс. Не только интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении Украины и России, но и Беларуси".

Дополнительно: Лукашенко также анонсировал новую встречу с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшее время". 

Напомним: Хотя режим Лукашенко официально не объявил войну Украине, он продолжает предоставлять территорию страны российскому агрессору как площадку для дислоцирования и переброски войск. С территории Беларуси российская армия наносит авиа и ракетные удары по мирным городам Украины.

11 марта Лукашенко на встрече с Путиным в Москве заявил, что "Украина готовилась напасть на совместные войска РФ и СБ на территории Беларуси".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов неоднократно призывал белорусов не позволить втянуть себя в войну РФ против Украины: лучше оставаться дома, чем возвращаться назад грузом "200".

Белорусские "рельсовые партизаны" пытаются сопротивляться российской агрессии против Украины, совершая диверсии на железной дороге, и мешая оккупантам перегонять военную технику в Украину.

Темы: войнапереговорыБеларусьЛукашенко
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