После перегруппировки войск Россия может осуществить вторую попытку наступления на Киев – генерал ВСУ

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Грузевич считает, что после перегруппировки войск Россия попытается осуществить повторное наступление на Киев.

Источник: брифинг бригадного генерала, заместителя начальника штаба командования Сухопутных сил ВСУ Грузевича

Прямая речь Грузевича: "Сейчас он (враг – ред.) перенацелит свои силы для того, чтобы осуществить хотя бы одну цель. Вероятность того, если он будет иметь успех, я в этом сомневаюсь, то вероятность того, что будет попытка наступления на Киев все же есть.

По остающимся силам одним из вариантов развития событий, после перегруппировки, будет повторная попытка захватить столицу. Однозначно. Это позволит врагу создать свои условия выйти "победителями", потому что сейчас Россия как "загнаный волк" – держится только на своей пропаганде".

Детали: По словам Грузевича, треть окружавших Киев войск уничтожили украинские защитники, а еще треть враг перебросил через Беларусь к границам вблизи Донецкой и Луганской областей.

В то же время, одна треть этой группировки осталась на территории Беларуси.

Бригадный генерал заверил, что украинское военное руководство осознает планы врага и принимает меры по обороне Киева и области.

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