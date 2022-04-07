После перегруппировки войск Россия может осуществить вторую попытку наступления на Киев – генерал ВСУ

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Грузевич считает, что после перегруппировки войск Россия попытается осуществить повторное наступление на Киев.

Источник: брифинг бригадного генерала, заместителя начальника штаба командования Сухопутных сил ВСУ Грузевича

Прямая речь Грузевича: "Сейчас он (враг – ред.) перенацелит свои силы для того, чтобы осуществить хотя бы одну цель. Вероятность того, если он будет иметь успех, я в этом сомневаюсь, то вероятность того, что будет попытка наступления на Киев все же есть.

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По остающимся силам одним из вариантов развития событий, после перегруппировки, будет повторная попытка захватить столицу. Однозначно. Это позволит врагу создать свои условия выйти "победителями", потому что сейчас Россия как "загнаный волк" – держится только на своей пропаганде".

Детали: По словам Грузевича, треть окружавших Киев войск уничтожили украинские защитники, а еще треть враг перебросил через Беларусь к границам вблизи Донецкой и Луганской областей.

В то же время, одна треть этой группировки осталась на территории Беларуси.

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Бригадный генерал заверил, что украинское военное руководство осознает планы врага и принимает меры по обороне Киева и области.

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