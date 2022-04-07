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"Российский зритель хочет крови": в ОП призвали РФ снизить градус вражды

Катерина ТищенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 16:26
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призывает Россию снизить градус вражды в своей пропаганде.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные. Они годами растили в медиа ненависть к Украине. Теперь российский зритель хочет чужой крови и не принимает отговорок.

Если Москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды".

Что предшествовало: На главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят "перевоспитать" украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.

Зеленский заявлял, что статья на сайте РИА Новости, в которой обосновывается геноцид украинцев, будет одним из доказательств для будущего трибунала.

Позже он предупредил российских пропагандистов, оправдывающих зверства РФ против Украины, что финал их жизни, в лучшем случае, будет за решеткой.

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Темы: Офис президентаРосcияпропаганда
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