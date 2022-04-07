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Самолет Медведчука уже работает на защиту Украины – Данилов

Алена МазуренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 20:15
Самолет Медведчука уже работает на защиту Украины – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что самолет кума президента РФ Виктора Медведчука, который скрывается от украинских правоохранителей самолет, успешно служит на благо Украины.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Хочу всех заверить и успокоить: воздушные ворота столицы на надежном замке, мимо наших сил обороны и пчелы без разрешения не пролетят.

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Но это не все. Есть еще одна хорошая новость – имущество предателя Медведчука уже работает в защиту Украины.

В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный "борт" путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу".

 

Детали: Секретарь СНБО добавил, что самолет вовремя был арестован согласно решению СНБО по введению санкций против Медведчука и его жены.

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Данилов добавил, что самолет находится в аэропорту "Киев" в Жулянах.

Знать больше: Беглец №1. В поисках Медведчука

Что предшествовало: 27 февраля стало известно, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизн"ь, кум Путина Виктор Медведчук сбежал из-под ареста.

При этом адвокат Медведчука Лариса Чередниченко в комментарии "Суспільному" сказала, что он "находится в безопасном месте в Киеве".

Напомним: Один из ведущих пророссийских политиков в Украине подозревается в ряде тяжких преступлений против национальной безопасности. 8 октября 2021 года Медведчуку вручили новое подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Он был под домашним арестом.

Темы: МедведчукДаниловавиавойна
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