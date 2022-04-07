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Арахамия посоветовался с военными в Черниговской области касательно компромиссов с РФ

Денис КарловскийЧетверг, 7 апреля 2022, 21:39
Арахамия посоветовался с военными в Черниговской области касательно компромиссов с РФ
Арахамия в Черниговской области 7 апреля. фото: арахамия

Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Украины в Черниговской области, чтобы посоветоваться о возможных компромиссах из РФ.

Источник: telegram-канал Арахамии

Прямая речь Арахамии: "Наша задача на переговорах – это юридически закрепить успехи Вооруженных Сил Украины. Их сила и смелость формируют для нас переговорную позицию.

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Поэтому сегодня в Черниговской области пообщались с боевыми командирами Оперативного командования "Север". Мы хотели услышать их позицию относительно того, что для нас может быть компромиссом, а что неприемлемо".

Детали: Арахамия сказал, что встречу проводили в закрытом формате.

Также он добавил, что в ближайшее время проведут подобные встречи в других регионах.

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Предыстория:

  • Переговоры между Украиной и Россией продолжаются онлайн в формате рабочих групп.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 7 апреля, что украинская переговорная группа якобы отказывается от своих предложений в ходе очного раунда переговоров в Стамбуле 29 марта. Украинская сторона отреагировала, что Кремль пытается устроить провокации, чтобы сорвать переговорный процесс.
  • 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам сказал, что слова "демилитаризация" и "денацификация", которые россияне называли главными целями войны против Украины, даже не упоминаются на переговорах.

Темы: Арахамия Черниговская областьпереговорыРосcия
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