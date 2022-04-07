Арахамия посоветовался с военными в Черниговской области касательно компромиссов с РФ

Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Украины в Черниговской области, чтобы посоветоваться о возможных компромиссах из РФ.

Источник: telegram-канал Арахамии

Прямая речь Арахамии: "Наша задача на переговорах – это юридически закрепить успехи Вооруженных Сил Украины. Их сила и смелость формируют для нас переговорную позицию.

Поэтому сегодня в Черниговской области пообщались с боевыми командирами Оперативного командования "Север". Мы хотели услышать их позицию относительно того, что для нас может быть компромиссом, а что неприемлемо".

Детали: Арахамия сказал, что встречу проводили в закрытом формате.

Также он добавил, что в ближайшее время проведут подобные встречи в других регионах.

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