Арахамия посоветовался с военными в Черниговской области касательно компромиссов с РФ
Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Украины в Черниговской области, чтобы посоветоваться о возможных компромиссах из РФ.
Источник: telegram-канал Арахамии
Прямая речь Арахамии: "Наша задача на переговорах – это юридически закрепить успехи Вооруженных Сил Украины. Их сила и смелость формируют для нас переговорную позицию.
Поэтому сегодня в Черниговской области пообщались с боевыми командирами Оперативного командования "Север". Мы хотели услышать их позицию относительно того, что для нас может быть компромиссом, а что неприемлемо".
Детали: Арахамия сказал, что встречу проводили в закрытом формате.
Также он добавил, что в ближайшее время проведут подобные встречи в других регионах.
Предыстория:
- Переговоры между Украиной и Россией продолжаются онлайн в формате рабочих групп.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 7 апреля, что украинская переговорная группа якобы отказывается от своих предложений в ходе очного раунда переговоров в Стамбуле 29 марта. Украинская сторона отреагировала, что Кремль пытается устроить провокации, чтобы сорвать переговорный процесс.
- 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам сказал, что слова "демилитаризация" и "денацификация", которые россияне называли главными целями войны против Украины, даже не упоминаются на переговорах.