Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинская и российская делегации проводят переговоры онлайн

Роман Кравец, Елена РощинаПятница, 1 апреля 2022, 14:01
Украинская и российская делегации проводят переговоры онлайн
Переговоры, фото членов украинской делегации

Украинская и российская делегации 1 апреля продолжают работать над предложениями по достижению мира в формате видеоконференции.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде", помощник президента России Владимир Мединский в Telegram

Прямая речь Подоляка: "Сегодня переговоры онлайн. Делегации и рабочие подгруппы".

Реклама:

Детали: По данным украинских переговорщиков, все идет по плану.

 

Глава российской делегации Мединский обнародовал фото онлайн-встречи и подчеркнул, что позиции РФ по Крыму и Донбассу остаются неизменными.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. Украина озвучила свои предложения, Россия еще готовит свою реакцию на них.
  • Украина рассчитывает, что вместо НАТО несколько стран станут ее гарантами безопасности и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
  • Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах,  вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
  • Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Президент Владимир Зеленский также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.
  • Глава российской делегации Владимир Мединский считает, что Украина в Стамбуле заявила о готовности выполнить "принципиальные требования" РФ, при этом он ничего не сказал об отводе войск и дал понять, что Кремль не пойдет на компромиссы по Крыму и Донбассу.
  • Глава украинской делегации Давид Арахамия надеется через неделю подготовить наработки для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.

Темы: переговорыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
переговоры
Джонсон сделал вывод относительно переговоров с РФ из-за вероятного убийства Пригожина
Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Зеленский о вероятных переговорах с РФ: никаких "обменов чего-либо" на украинские территории
Последние новости
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Все новости...
Реклама: