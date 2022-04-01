Украинская и российская делегации проводят переговоры онлайн

Украинская и российская делегации 1 апреля продолжают работать над предложениями по достижению мира в формате видеоконференции.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде", помощник президента России Владимир Мединский в Telegram

Прямая речь Подоляка: "Сегодня переговоры онлайн. Делегации и рабочие подгруппы".

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Детали: По данным украинских переговорщиков, все идет по плану.

Глава российской делегации Мединский обнародовал фото онлайн-встречи и подчеркнул, что позиции РФ по Крыму и Донбассу остаются неизменными.

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