Украинская и российская делегации проводят переговоры онлайн
Пятница, 1 апреля 2022, 14:01
Украинская и российская делегации 1 апреля продолжают работать над предложениями по достижению мира в формате видеоконференции.
Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде", помощник президента России Владимир Мединский в Telegram
Прямая речь Подоляка: "Сегодня переговоры онлайн. Делегации и рабочие подгруппы".
Детали: По данным украинских переговорщиков, все идет по плану.
Глава российской делегации Мединский обнародовал фото онлайн-встречи и подчеркнул, что позиции РФ по Крыму и Донбассу остаются неизменными.
Предыстория:
- 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. Украина озвучила свои предложения, Россия еще готовит свою реакцию на них.
- Украина рассчитывает, что вместо НАТО несколько стран станут ее гарантами безопасности и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
- Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
- Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Президент Владимир Зеленский также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.
- Глава российской делегации Владимир Мединский считает, что Украина в Стамбуле заявила о готовности выполнить "принципиальные требования" РФ, при этом он ничего не сказал об отводе войск и дал понять, что Кремль не пойдет на компромиссы по Крыму и Донбассу.
- Глава украинской делегации Давид Арахамия надеется через неделю подготовить наработки для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.
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