Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП

Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил обряд и поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона УПЦ МП.

Источник: пресс-служба Харьковской епархии

Дословно: "За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина".

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Детали: Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину, вероятно, следует обращаться "отче".

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