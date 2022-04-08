Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП
Пятница, 8 апреля 2022, 03:00
Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил обряд и поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона УПЦ МП.
Источник: пресс-служба Харьковской епархии
Дословно: "За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина".
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Детали: Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину, вероятно, следует обращаться "отче".
Предыстория:
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