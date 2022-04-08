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Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП

Мазуренко Алена Пятница, 8 апреля 2022, 03:00

Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил обряд и поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона УПЦ МП. 

Источник: пресс-служба Харьковской епархии

Дословно: "За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина".

Детали: Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину, вероятно, следует обращаться "отче".

Предыстория:

  • Митрополит УПЦ МП Онуфрий поддержал Вооруженные силы Украины в начале войны и обратился к Путину с призывом прекратить "братоубийственную" войну.
  • 63% украинцев поддерживают идею разрыва связей УПЦ МП с московским патриархатом. Народные депутаты зарегистрировали законопроект о запрете УПЦ МП на территории Украины.
  • Российские оккупанты уничтожают храмы, монастыри и религиозные достопримечательности в Украине.

Узнать больше: Отец Иван Сидор: Во время войны мы увидели, какая церковь за Украину, а какая против

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Темы: Добкинцерковьрелигиявойна
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