Пентагон: США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade
Пятница, 8 апреля 2022, 03:36
США одобрили передачу Украине тысячи комплексов Stinger и Javelin, беспилотников Switchblade и 50 млн патронов.
Источник: Минобороны США, CNN
Детали: Это сообщение появилось после того, как США утвердили еще 100 млн долларов на вооружение для Украины. Это сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину. Речь идет о том, что США отправляли в прошлом и пообещали отправить в будущем.
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В список оружия для Украины входят:
- Более 1400 зенитных комплексов Stinger
- Более 5000 противотанковых систем Javelin
- Более 7000 других противотанковых систем
- Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
- Более 50 млн патронов
- 45 тысяч комплектов бронежилетов и касок
- Ракетные системы с лазерной наводкой
- Беспилотные воздушные системы Puma
- Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика
- Спутниковая съемка.
Напомним: Общая помощь США в Украине составила примерно 1,7 млрд долларов с 24 февраля.