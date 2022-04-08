Пентагон: США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade

США одобрили передачу Украине тысячи комплексов Stinger и Javelin, беспилотников Switchblade и 50 млн патронов.

Источник: Минобороны США, CNN

Детали: Это сообщение появилось после того, как США утвердили еще 100 млн долларов на вооружение для Украины. Это сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину. Речь идет о том, что США отправляли в прошлом и пообещали отправить в будущем.

В список оружия для Украины входят:

Более 1400 зенитных комплексов Stinger

Более 5000 противотанковых систем Javelin

Более 7000 других противотанковых систем

Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade

Более 50 млн патронов

45 тысяч комплектов бронежилетов и касок

Ракетные системы с лазерной наводкой

Беспилотные воздушные системы Puma

Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика

Спутниковая съемка.

Напомним: Общая помощь США в Украине составила примерно 1,7 млрд долларов с 24 февраля.