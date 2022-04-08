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Пентагон: США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 03:36

США одобрили передачу Украине тысячи комплексов Stinger и Javelin, беспилотников Switchblade и 50 млн патронов.

Источник: Минобороны США, CNN

Детали: Это сообщение появилось после того, как США утвердили еще 100 млн долларов на вооружение для Украины. Это сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину. Речь идет о том, что США отправляли в прошлом и пообещали отправить в будущем.

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В список оружия для Украины входят:

  • Более 1400 зенитных комплексов Stinger
  • Более 5000 противотанковых систем Javelin
  • Более 7000 других противотанковых систем
  • Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
  • Более 50 млн патронов
  • 45 тысяч комплектов бронежилетов и касок
  • Ракетные системы с лазерной наводкой
  • Беспилотные воздушные системы Puma
  • Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика
  • Спутниковая съемка.

Напомним: Общая помощь США в Украине составила примерно 1,7 млрд долларов с 24 февраля.

Темы: СШАоружие
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