Жириновский перед смертью "горячо поддержал" нападение России на Украину
Умерший российский политик Владимир Жириновский "горячо поддержал" нападение России на Украину.
Источник: глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на отпевании Жириновского, которого цитируют российские СМИ
Прямая речь Дегтярева: "Последний разговор был по телефону в конце февраля, он был в больнице уже. Мы очень надеялись, что он поправится.
Говорили о спецоперации в Украине - он ее горячо поддержал, потому что был вообще идеологом "русского мира", заступником русского народа.
О Хабаровском крае всегда спрашивал, звонил по несколько раз в неделю, спрашивал о людях, чем живут, чем помочь".
Предыстория: В России сенаторы еще 25 марта сообщали, что Жириновский скончался, а затем удаляли сообщения.
Власть это отрицала и называла его "великим молодцем".
6 апреля о смерти Жириновского сообщили официально.