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Жириновский перед смертью "горячо поддержал" нападение России на Украину

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 09:51

Умерший российский политик Владимир Жириновский "горячо поддержал" нападение России на Украину.

Источник: глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на отпевании Жириновского, которого цитируют российские СМИ

Прямая речь Дегтярева: "Последний разговор был по телефону в конце февраля, он был в больнице уже. Мы очень надеялись, что он поправится.

Говорили о спецоперации в Украине - он ее горячо поддержал, потому что был вообще идеологом "русского мира", заступником русского народа.

О Хабаровском крае всегда спрашивал, звонил по несколько раз в неделю, спрашивал о людях, чем живут, чем помочь".

Предыстория: В России сенаторы еще 25 марта сообщали, что Жириновский скончался, а затем удаляли сообщения.

Власть это отрицала и называла его "великим молодцем".

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6 апреля о смерти Жириновского сообщили официально.

Темы: ЖириновскийпропагандавойнаРосcия
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