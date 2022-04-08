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Оккупанты срочно раздали паспорты РФ 12 тысячам украинцев

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 10:17

Около 12 тысяч украинцев "в экстренном порядке" приняли в гражданство России, заявил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Олег Кадочников.

Источник: Кадочников, которого цитирует ТАСС

Детали: По его словам, паспорта получили уже порядка 12 тысяч человек.

По данным ведомства, некоторые из прибывших переселенцев находятся в более чем 800 пунктах временного размещения, где проживают около 25 тысяч человек, включая 10,5 тысячи детей.

Украинцы могут осуществлять трудовую деятельность на территории Москвы без патентов и разрешений на работу, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Напомним: По состоянию на конец марта россияне насильно вывезли только из Мариуполя от 20 до 30 тысяч людей.

СМИ со ссылкой на жителей оккупированного Донецка сообщали, что российские захватчики вывезли из Мариуполя детей без родителей, те оказались в донецкой больнице.

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Темы: Росcияпропагандавойнаукраинцы
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