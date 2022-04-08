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Оккупанты срочно раздали паспорты РФ 12 тысячам украинцев

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 10:17
Оккупанты срочно раздали паспорты РФ 12 тысячам украинцев

Около 12 тысяч украинцев "в экстренном порядке" приняли в гражданство России, заявил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Олег Кадочников.

Источник: Кадочников, которого цитирует ТАСС

Детали: По его словам, паспорта получили уже порядка 12 тысяч человек.

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По данным ведомства, некоторые из прибывших переселенцев находятся в более чем 800 пунктах временного размещения, где проживают около 25 тысяч человек, включая 10,5 тысячи детей.

Украинцы могут осуществлять трудовую деятельность на территории Москвы без патентов и разрешений на работу, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Напомним: По состоянию на конец марта россияне насильно вывезли только из Мариуполя от 20 до 30 тысяч людей.

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СМИ со ссылкой на жителей оккупированного Донецка сообщали, что российские захватчики вывезли из Мариуполя детей без родителей, те оказались в донецкой больнице.

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Темы: Росcияпропагандавойнаукраинцы
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