Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед ударом по Краматорску зафиксировали пуск ракет с оккупированного Шахтерска

Ирина БалачукПятница, 8 апреля 2022, 14:27
Скриншот из видео

За 20 мин до появления сообщений о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу города Краматорск, в телеграмм-канале "Типический Донецк" появилось видео запуска двух ракет из оккупированного Шахтерска, а российские пропагандисты быстро написали об ударе по позициям ВСУ, а затем так же быстро все это удалили.

Источник: "Типический Донецк" в Telegram, российские ТГ-каналы

Детали: Сначала в 10:13 в телеграмм-канале появилось фото из Зугреса (недалеко от Шахтерска). На нем было два инверсионных следа в небе. 

 

В 10:24 появилось видео с двумя инверсионными следами с пометкой, что это происходит в оккупированном Шахтерске. 

 

Еще через минуту в паблике уже опубликовали видео с запуском двух ракет в Шахтерске.

Российские ТГ-каналы писали, что это "работает ПВО".

ВИДЕО ДНЯ

А уже в 10:44 руководитель Укрзализныци сообщил в Телеграмм о том, что две ракеты попали по вокзалу Краматорска, где идет эвакуация людей. 

На остатке ракеты видна надпись на русском языке "за детей".

Стоит отметить, что накануне в одном из российских ТГ-каналов жителям Краматорска, Славянска и соседних населенных пунктов советовали не эвакуироваться по железной дороге.

 

Кроме того, российские ТГ-каналы писали о прилетах по железнодорожному вокзалу Краматорска и указывали, что это оккупанты "работают по скоплению ВСУ". 

 
 

Позже эти сообщения были удалены.

Что было раньше: Утром 8 апреля российские оккупанты атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего минимум 30 человек погибли и более 100 получили ранения.

По данным Службы безопасности Украины, известно о 39 погибших, среди которых 4 детей. Сотни людей ранены.

В Офисе генпрокурора сообщили, что на момент ракетного удара врага по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля там находились 4 тысячи гражданских людей.

Темы: Краматорсквойнажертвы
Главное сегодня

Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину

"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ

Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла

Кличко не исключает следующей попытки россиян "взять Киев за 2 дня"

Макрон выигрывает первый тур президентских выборов во Франции – экзит-пол

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

Все новости...
Краматорск
Во время удара по вокзалу Краматорска там было 4 тысячи человек, большинство – женщины и дети
Удар по эвакуации в Краматорске: среди погибших есть дети
"Если зло не наказать, оно не остановится": Зеленский про удар по Краматорску
Последние новости
09:21
В Украине от рук российских захватчиков погибли 183 ребенка, эти данные не окончательны
09:08
Потери России в войне против Украины: еще 200 человек, два самолета, три танка, 12 ББМ
09:02
Россияне могут использовать фосфорные боеприпасы в Мариуполе - британская разведка
08:54
Предательница, которую россияне поставили в Мелитополе, готовится с размахом праздновать 9 мая
08:48
Ночью еще одна железнодорожная станция на востоке попала под обстрел.
08:36
Премьер Словакии опроверг фейк об уничтожении переданной Украине системы ПВО С-300
08:11
"Путин, Медведев, Кива и ко – враги с государственными наградами Украины" – Юрчишин
08:05
11 дополнительных эвакуационных поездов назначено на 11 апреля
07:58
Украина осуждает проведение РФ "президентских выборов" на оккупированной территории Грузии – МИД
07:30
фотоАтака под Золотым отражена, россияне обстреляли каждый город Луганщины – Гайдай
Все новости...