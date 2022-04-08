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Перед ударом по Краматорску зафиксировали пуск ракет с оккупированного Шахтерска

Ирина БалачукПятница, 8 апреля 2022, 14:27
Перед ударом по Краматорску зафиксировали пуск ракет с оккупированного Шахтерска
Скриншот из видео

За 20 мин до появления сообщений о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу города Краматорск, в телеграмм-канале "Типический Донецк" появилось видео запуска двух ракет из оккупированного Шахтерска, а российские пропагандисты быстро написали об ударе по позициям ВСУ, а затем так же быстро все это удалили.

Источник: "Типический Донецк" в Telegram, российские ТГ-каналы

Детали: Сначала в 10:13 в телеграмм-канале появилось фото из Зугреса (недалеко от Шахтерска). На нем было два инверсионных следа в небе. 

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В 10:24 появилось видео с двумя инверсионными следами с пометкой, что это происходит в оккупированном Шахтерске. 

 

Еще через минуту в паблике уже опубликовали видео с запуском двух ракет в Шахтерске.

Российские ТГ-каналы писали, что это "работает ПВО".

А уже в 10:44 руководитель Укрзализныци сообщил в Телеграмм о том, что две ракеты попали по вокзалу Краматорска, где идет эвакуация людей. 

На остатке ракеты видна надпись на русском языке "за детей".

Стоит отметить, что накануне в одном из российских ТГ-каналов жителям Краматорска, Славянска и соседних населенных пунктов советовали не эвакуироваться по железной дороге.

 

Кроме того, российские ТГ-каналы писали о прилетах по железнодорожному вокзалу Краматорска и указывали, что это оккупанты "работают по скоплению ВСУ". 

 
 

Позже эти сообщения были удалены.

Что было раньше: Утром 8 апреля российские оккупанты атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего минимум 30 человек погибли и более 100 получили ранения.

По данным Службы безопасности Украины, известно о 39 погибших, среди которых 4 детей. Сотни людей ранены.

В Офисе генпрокурора сообщили, что на момент ракетного удара врага по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля там находились 4 тысячи гражданских людей.

Темы: Краматорсквойнажертвы
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