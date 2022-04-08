ГБР разоблачило в коллаборантстве помощников нардепов ОПЗЖ

Государственное бюро расследований разоблачило помощников народных депутатов от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на содействии стране-агрессору – России.

Источник: прессцентр ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии ОПЗЖ.

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Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ" (по данным источника УП, это гендиректор 112 телеканала Артем Марчевский -ред).

"По имеющейся информации мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию об общественно-политической жизни нашего государства", - отмечают в ГБР.

Кроме того, получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука (по данным источника УП - Александр Маменко –ред).

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Сообщается, что сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях, адресах проживания данных лиц и изъяли:

документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период проведения войны;

протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности.

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, в частности, для установления местонахождение фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета, добавляют в ГБР.

Напомним: Совет нацбезопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Среди них – ОПЗЖ.

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