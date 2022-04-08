В результате удара российской "Точки У" по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, пятеро - дети

По предварительным данным, в результате ракетных обстрелов железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 50 человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Пятьдесят погибших, из них пятеро - дети. Такое количество жертв на этот час в результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Реклама:

На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться".

Детали: По словам Кириленко, из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, - 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать человек скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ