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Краматорск: количество погибших возросло до 52 и еще будет расти – глава ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 8 апреля 2022, 23:13
Краматорск: количество погибших возросло до 52 и еще будет расти – глава ОВА
вокзал Краматорска после удара РФ, ФОТО С TELEGRAM КИРИЛЕНКО

Число погибших в результате удара России по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 52, ранено 109 человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "Сейчас нам уже известно о не менее 52 убитых и 109 раненых в результате удара российской Точки У, но мы понимаем, что эти цифры неизбежно будут расти".

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Детали: Кириленко также сообщил, что в Авдеевке россияне убили 5 гражданских, в том числе целую семью из четырех человек. Еще один человек погиб в Угледаре.

Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения: 2 в Авдеевке, 1 в Красногоровке и 1 в Угледаре.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 апреля российские оккупанты с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации.
  • Ранее сообщалось, что в результате обстрелов вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из которых 5 детей.

Темы: КраматорскДонецкая областьвойнаРосcия
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