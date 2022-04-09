Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия убила уже 176 украинских детей, эти данные не окончательны

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 08:55
Россия убила уже 176 украинских детей, эти данные не окончательны
Последствия ракетного удара россиян по железнодорожному вокзалу Краматорска. Фото из Telegram президента Владимира Зеленского

Более 500 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии России – в частности, 176 детей погибли и более 324 получили ранения.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Больше всего пострадало детей в Донецкой (102), Киевской (91), Харьковской (76), Черниговской (50), Николаевской (40), Луганской (35), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16)".

Реклама:

Детали: Офис генпрокурора подчеркивает, что цифры погибших и пострадавших детей не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

(По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно – ред.)

Только 8 апреля в результате обстрела оккупантами железнодорожного вокзала в г. Краматорск Донецкой области, где более 4 тысяч человек ждали эвакуации, погибли 5 детей и 16 получили ранения. На рэкете, которым бомбили вокзал, была надпись "За детей".

ВИДЕО ДНЯ

Под Гостомелем в Киевской области обнаружили расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.

В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений, из них 84 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Украина
Дания планирует увеличить помощь Украине до более чем 200 млн евро
В Пентагоне назвали сайты, которые создали россияне для сбора данных о военных ВСУ
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Последние новости
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Все новости...
Реклама: