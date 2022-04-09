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Россия убила уже 176 украинских детей, эти данные не окончательны

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 08:55
Последствия ракетного удара россиян по железнодорожному вокзалу Краматорска. Фото из Telegram президента Владимира Зеленского

Более 500 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии России – в частности, 176 детей погибли и более 324 получили ранения.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Больше всего пострадало детей в Донецкой (102), Киевской (91), Харьковской (76), Черниговской (50), Николаевской (40), Луганской (35), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16)".

Детали: Офис генпрокурора подчеркивает, что цифры погибших и пострадавших детей не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

(По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно – ред.)

Только 8 апреля в результате обстрела оккупантами железнодорожного вокзала в г. Краматорск Донецкой области, где более 4 тысяч человек ждали эвакуации, погибли 5 детей и 16 получили ранения. На рэкете, которым бомбили вокзал, была надпись "За детей".

Под Гостомелем в Киевской области обнаружили расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.

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В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений, из них 84 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадети
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