Только Путин может остановить войну, поэтому переговоры нужны – Зеленский
Президент Владимир Зеленский говорит, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну.
Источник: глава государства в интервью немецкому изданию Bild, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. В России никто другой не способен остановить эту войну. Только он один (президент РФ Путин – ред.) решает, когда эта война закончится".
Детали: В то же время Зеленский признался, что после зверств российских военных в украинских городах и селах "испытывает ненависть к России, российским солдатам". "Когда я вижу эти картины перед глазами. Убитых детей без ног, без рук. Это ужас", – сказал президент.
Он отметил, что уже даже не может плакать, хотя привыкнуть к жертвам невозможно.
По просьбе журналиста прокомментировать два своих фотопортрета, один из которых был сделан перед войной, а второй - во время поездки в Бучу, Зеленский сказал: "Это два разных человека". По его мнению, такое изменение на пользу стране. Он также выразил сомнение, что сможет когда-нибудь стать тем, кем был прежде.
По словам главы государства, ему неизвестно, были ли у россиян списки на убийство до военных преступлений в Буче, как рассказали очевидцы, но он слышал о таких списках в крупных городах, таких как Херсон.
На вопрос, что было худшим, что он слышал за последние несколько дней, президент сказал о заявлении одного из ведущих политиков ЕС, который хотел бы увидеть доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценированы. Имя этого политика Зеленский не назвал. По данным источников УП и ЕП, это президент Венгрии Виктор Орбан.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.
Предыстория:
- 2 апреля глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия выразил мнение, что личные переговоры лидеров Украины и России возможны в ближайшее время в Стамбуле или Анкаре в Турции.
- 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.