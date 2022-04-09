Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Только Путин может остановить войну, поэтому переговоры нужны – Зеленский

Суббота, 9 апреля 2022, 13:35
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский говорит, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну.

Источник: глава государства в интервью немецкому изданию Bild, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. В России никто другой не способен остановить эту войну. Только он один (президент РФ Путин – ред.) решает, когда эта война закончится".

Детали: В то же время Зеленский признался, что после зверств российских военных в украинских городах и селах "испытывает ненависть к России, российским солдатам". "Когда я вижу эти картины перед глазами. Убитых детей без ног, без рук. Это ужас", – сказал президент.

Он отметил, что уже даже не может плакать, хотя привыкнуть к жертвам невозможно.

По просьбе журналиста прокомментировать два своих фотопортрета, один из которых был сделан перед войной, а второй - во время поездки в Бучу, Зеленский сказал: "Это два разных человека". По его мнению, такое изменение на пользу стране. Он также выразил сомнение, что сможет когда-нибудь стать тем, кем был прежде.

 

По словам главы государства, ему неизвестно, были ли у россиян списки на убийство до военных преступлений в Буче, как рассказали очевидцы, но он слышал о таких списках в крупных городах, таких как Херсон.

ВИДЕО ДНЯ

На вопрос, что было худшим, что он слышал за последние несколько дней, президент сказал о заявлении одного из ведущих политиков ЕС, который хотел бы увидеть доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценированы. Имя этого политика Зеленский не назвал. По данным источников УП и ЕП, это президент Венгрии Виктор Орбан.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.

Предыстория: 

  • 2 апреля глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия выразил мнение, что личные переговоры лидеров Украины и России возможны в ближайшее время в Стамбуле или Анкаре в Турции.
  • 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.

Темы: войнаЗеленскийПутин
Главное сегодня

фотоРоссияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне

видеоЗеленский попросил оружие у Южной Корее: Стоит вопрос о выживании

Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак

У Зеленского назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

видеоОткрыли насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев

видеоУкраинцы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области – ОГА

Все новости...
война
В церкви, где был штаб россиян, нашли изуродованные тела людей – ГСЧС
Россия сломает зубы о Донбасс – Ермак
Враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе – ГПСУ
Последние новости
15:25
Грузия и Молдова получили от ЕС опросники по статусу кандидата
15:12
В Украине к обучению вернулись 3,5 млн учеников – Шкарлет
15:12
"Укрпошта" прекращает выпуск почтовых марок с литерными номиналами Z и V
15:05
Фэйковые страницы Путина и группы "суперфанатов": как пропаганда РФ обрабатывает Facebook
14:50
Украина получила от Швеции 44,5 миллиона евро: куда пойдут средства
14:41
Оккупанты используют украинских детей для разведки позиций ВСУ – СБУ
14:40
РЖД допустила дефолт по облигациям
14:39
Каким может быть украинский "план Маршалла" – международные экономисты
14:34
В Херсоне российские оккупанты захватили завод - СМИ
14:25
Украинцы подали более 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе
Все новости...