Эрдоган хочет провести встречу Зеленского и Путина в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.
Источник: Anadolu Agency, российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК
Дословно Anadolu Agency: "Эрдоган намерен в ближайшее время провести переговоры с Путиным и Зеленским, он добавил, что конечная цель – свести их вместе".
Детали: Российские издания уточняют, что Эрдоган планирует говорить с Путиным и Зеленским на этой неделе.
Вместе с тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна после полной проработки текста договора между Россией и Украиной.
Прямая речь Пескова: "Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки".
Что было раньше: Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта длились около 3 часов.
После их завершения глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.
Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). В то же время предлагается сделать свободным присоединение к договору гарантий для других стран, которые изъявят такое желание.
Также, по словам Арахамии, эти гаранты должны будут помогать Украине вступить в ЕС.
Украинская делегация предложила России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.
Также Украина предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.
А международный договор о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, может быть подписан только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.
Предыстория:
- 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на промежуточном брифинге в Турции заявил, что стороны обсуждают договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня и решение гуманитарных вопросов на территории Украины.
- Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля, 3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.