Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в больших битвах – Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что президент Владимир Зеленский будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным после того, как Украина победит в больших сражениях, в том числе на Донбассе.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Просто говорить, что через неделю или две мы встретимся на уровне президентов... Нет. Это будет происходить следующим образом. Украина уже готова к большим битвам, Украина должна победить в этих битвах, в том числе на Донбассе, после чего Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три".

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Детали: По словам Подоляка, Россия еще до конца не поняла, "что с Украиной нужно разговаривать на равных как минимум, а как максимум, нужно слышать Украину".

"Я думаю, что они это поймут следующую неделю-две, пока будет это большое сражение на Донбассе. Россия хочет там одержать какую-то ситуативную победу. Она ее не получит, безусловно, но она хочет нанести нам какое-то поражение. И после этого мы сможем перейти действительно к конкретным пошаговым переговорам, из которых мы выйдем с конкретной формулой безопасности для Украины", – сказал Подоляк.

Он заявил, что Украина платит за победу очень высокую цену, ежедневно теряет людей и инфраструктуру.

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"Но я хочу, чтобы все поняли: Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий, и Украина – это единственное государство в мире, которое это сделает. И сколько нам нужно времени на это, уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран как РФ. И президент пойдет на переговоры тогда, когда у нас будут абсолютно четкие позиции для этого", – подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, Украина доказала, что она является сегодня единственным государством, которое "точно готово заплатить любую цену, чтобы мир вернулся к идеалам свободы".

"И точно уже Украина не проиграет. У нас нет иного пути. Все, что произошло – Буча, Киевская область, Краматорск, все это довело до того, что мы должны поставить точку на людоедских режимах, которым является сегодня РФ", - заявил Подоляк.

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