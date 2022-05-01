После взрывов из Белгорода вылетели три Ту-154: вероятно, бежал Герасимов

По данным военных журналистов, перед взрывами в Белгородской области, в аэропорт областного центра прибыли три транспортных самолета Ту-154, имеющих регистрацию министерства обороны РФ.

Источник: twitter-страница Руслана Левиева из Conflict Intelligence Team, группы расследователей, отслеживающих ход военных конфликтов по открытым данным, источники "Украинской правды" в разведке Украины

Детали: Левиев написал одному пользователю, что члены группы CIT наблюдали за ходом событий своими глазами, а не через радары. Они предполагают, что самолеты с военным руководством РФ, вероятно, не включали cdjb бортовые транспондеры, дабы пресечь попытки отследить их перемещение на общедоступных радарах.

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30 апреля в аэропорт Белгорода прибыли самолеты Ту-154, имеющие регистрацию министерства обороны РФ – RF-85042 (Ту-154М минобороны РФ) и RF-85136 (Ту-154М зарегистрирован с Росгвардией).

1 мая на аэропорт прибыл еще один транспортный самолет RA-85426 (Ту-154Б-2), который имеет регистрацию минобороны РФ.

За несколько часов до взрывов 1 мая, прилетели 5 военных вертолетов: два Ми-8 и три Ка-52. Также на аэродроме было несколько микроавтобусов Mercedes и Toyota Land Cruiser.

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Около 14:00 (по киевскому времени) три Ка-52 оцепили воздушное пространство над аэропортом Белгорода, летая по кругу. Вертолеты Ми-8 приземлились, и из них выбежали люди и быстро вошли в один из Ту-154.

После чего все транспортные самолеты вылетели из аэропорта.

скриншот: flightradar24

В это время на перроне аэродрома находился военный в униформе с погонами, на которых были три звезды в ряд, то есть, вероятно, со званием генерала-полковника.

Левиев, ссылаясь на свои источники, сообщил, что на борт поднялся начальник генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов, якобы прибывший из Изюма в Украину.

"Украинская правда" из своих источников в украинской разведке подтвердила вылет Герасимова.

Ранее некоторые украинские деятели и блогеры, в том числе бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, заявляли, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по полевому штабу командования войск РФ под Изюмом, когда там находился Герасимов. Якобы начальник российского генштаба получил серьезное ранение.

Однако источники "Украинской правды" в разведке не подтвердили эту информацию. В то же время, активность военных вертолетов украинское руководство объясняют как раз мерами предосторожности и прикрытия военного руководства РФ.

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