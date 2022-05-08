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У защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но плен будет означать смерть - "Азов"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 15:45
Илья Самойленко. скриншот

Офицер управления разведки боец полка "Азов" Илья Самойленко объясняет, что у защитников заблокированного Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственным приемлемым является - сражаться. Также он объясняет, что плен будет означать для украинских бойцов смерть.

Источник: Самойленко во время брифинга с "Азовстали"

Прямая речь: "Что касается шансов, которые у нас есть здесь, то я вам скажу то же, что я говорю своим товарищам, солдатам… в такой критической ситуации, как сейчас, у нас есть (четыре варианта –ред)… Первое – можно, конечно, просто отложить оружие и сидеть в углу и ждать конца, это будет медленная смерть от голода или скорая смерть от бомбы, просто принять.

Второй вариант – можно попытаться как-то убежать, как трус, думать только о собственной жизни, не думать о своем долге, при присяге и именно это произошло с командиром морпехов.

Ситуация такова, что мы больше чем в 100 километрах от наших основных позиций, у нас нет должной подготовки с обеих сторон, здесь нельзя прорваться, это невозможно, но если думаешь только о своей жизни, то, конечно, будешь хвататься за любую возможность.

Такой вариант – это большой стыд, во-вторых, это может привести и к смерти, потому что один из людей умер во время такой попытки.

Третье – можно сложить оружие и просто сдаться. А четвертый вариант – это единственный способ, который будет гарантировать вашу жизнь и вы не будете стыдиться того, что вы сделали – стоять и бороться.

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Мы все это время знали, что у полка "Азов" нет высоких шансов на выживание, если нас возьмут в плен и сдаться для нас – это неприемлемо. Мы не можем сделать такой большой подарок врагу".

Детали: Самойленко подчеркнул, что плен для "азовцев" означает смерть, поскольку враг нарушает все правила и обычаи войны. И бойцы имеют для этого четкое доказательство. Он привел пример Дана Звоника, которого в 20-х числах апреля российские оккупанты захватили в плен, сняли на видео, мол "украинцы сдаются", и призвали последовать такому примеру. Но уже через несколько дней мать Звоника получила сообщение с его телефона – фото мертвого сына. По данным Самойленко, россияне задушили этого пленного бойца.

Темы: МариупольАзоввойна
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