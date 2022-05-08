Оккупанты разлучили мать с ребенком, которых эвакуировали из "Азовстали"
Воскресенье, 8 мая 2022, 22:54
Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь.
Источник: полк "Азов" в Telegram
Дословно: "Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" кафиры разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису.
Реклама:
Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР.
Детали: Украинские защитники сообщают, что до места назначения в Запорожье 8 мая, в День Матери, доехал только ребенок.
Место нахождения матери пока неизвестно.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Вице-премьер-министр Ирина Верещук отчиталась вечером 7 мая, что всех гражданских лиц, которые оставались в подземных бомбоубежищах "Азовстали", безопасно эвакуировали.
- 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. 3 мая колонна прибыла в Запорожье. Для этой операции генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провел ряд встреч с мировыми лидерами и лично летал в Москву и Киев, чтобы согласовать детали.
- 4 мая в рамках "мариупольского коридора" в Запорожье сумели эвакуировать 344 человека. Это стало вторым этапом эвакуации под руководством ООН и МККК.
- 6 мая украинские власти в рамках третьего этапа эвакуации подтвердили безопасный вывоз 50 человек с территории "Азовстали", включая детей.
- Президент Владимир Зеленский заявил вечером 7 мая, что международные организации совместно с украинскими властями готовят эвакуацию из "Азовстали" раненых военных и медиков в ближайшее время.