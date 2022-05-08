Оккупанты разлучили мать с ребенком, которых эвакуировали из "Азовстали"

Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно: "Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" кафиры разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису.

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Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР.

Детали: Украинские защитники сообщают, что до места назначения в Запорожье 8 мая, в День Матери, доехал только ребенок.

Место нахождения матери пока неизвестно.

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