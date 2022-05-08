Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
Лидеры стран "Группы семи" после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против России и наращивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину.
Источник: заявление лидеров G7 на сайте Белого дома
Дословно: "Сегодня 8 мая мы, лидеры Группы семи (G7) совместно с Украиной и остальным международным сообществом отмечаем завершение Второй мировой войны в Европе и освобождение от фашизма и террора национал-социализма, которые принесли неизмеримые разрушения, невыражаемые ужасы и человеческие страдания. Мы чествуем память миллионы павших жертв и выражаем наше признание, особенно тем, кто внес решающий вклад в поражение нацистского режима, как среди западных Союзников, так и Советского Союза.
77 лет спустя президент Путин и его режим решили начать вторжение в Украину и развязали агрессивную, неспровоцированную войну против независимой страны. Его поступки несут позор для России и тех исторических жертв, которые совершил ее народ. Этим вторжением и своими действиями против Украины с 2014 года Россия нарушила международный порядок, основанный на правилах, прежде всего Хартию ООН, созданного после Второй мировой войны, дабы спасти грядущие поколения от ужаса войны.
Мы сохраняем единство в нашем убеждении, что президент Путин не должен победить в этой войне против Украины. Это наша обязанность перед памятью всех, кто боролся за свободу в ходе Второй мировой войны – продолжать борьбу сегодня за народ Украины, людей в Европе и всего мира".
Детали: В ходе онлайн-встречи Зеленский подчеркнул, что Украина ставит своей целью полный вывод российских войск и техники со всей территории Украины в пределах государственных границ, признанных мировым сообществом.
В заявлении разместили обещание наказать военных преступников режима Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Впервые на таком уровне все лидеры заявили, что самого Путина и Лукашенко нужно привлечь к юридической ответственности за преступления и агрессию в соответствии с международным правом.
Все лидеры пообещали ввести нефтяное эмбарго на российскую нефть, постепенно отказываясь от поставок как можно скорее. Кроме того, в ближайшее время партнеры Украины планируют ввести дополнительные санкции против российских ключевых банков, пропагандистов и членов российской элиты, приближенной к Кремлю. Согласно заявлению Россия должна оказаться в полной экономической изоляции от мира, чтобы не иметь путей финансирования своей преступной войны и массового убийства безоружного гражданского населения.
Лидеры G7 заверили Украину, что будут неукоснительно поддерживать власть и украинский народ в борьбе против российских оккупантов. Кроме того, партнеры Украины обещают увеличивать объем и расширять типы вооружения для защиты своей территории от захватчиков.
Отдельно в заявлении отметили поддержку кибербезопасности, а также достижение энергетической и экономической безопасности Украины.
Лидеры стран "Группы семи" пообещали масштабный пакет финансовой помощи в ближайшие недели, а также обещают помочь в восстановлении Украины после войны через Фонд солидарности с Украиной, основанный в рамках недавних консультаций с партнерами на конференции в Варшаве.
Предыстория:
- Сразу после встречи G7 правительство США анонсировало новые санкционные меры против России, в том числе против руководителей российского "Сбербанка" и "Газпромбанка", российских пропагандистов с телеканалов "Первый", "Россия 1", а также запретили американским компаниям и гражданам предоставлять российским физическим и юридическим. лицам услуги по аудиту и финансовому консалтингу.
- В апреле лидеры "Группы семи" пообещали Украине 24 миллиарда долларов для послевоенного восстановления и строительства.
- Среди стран "Группы семи", Соединенные Штаты и Великобритания уже приняли решение о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов. Однако крупнейшие мировые нефтетрейдеры уже самостоятельно принимают коммерческие решения не сотрудничать с российскими поставщиками и компаниями и постепенно находят альтернативные рынки на Ближнем Востоке и где-либо еще.
- Европейская комиссия пообещала в шестом пакете санций против России отключение "Сбербанка" от международной системы платежей SWIFT и постепенный отказ от покупки российских нефти и нефтепродуктов. Но сейчас страны ЕС еще не утвердили этот пакет санкций, в частности, из-за сопротивления Венгрии и еще нескольких стран в отношении нефтяного эмбарго.
- В честь Дня памяти жертв Второй мировой войны и примирения президент Зеленский напомнил, как мир, объединив усилия на разных фронтах, сумел уничтожить зло в обличии нацизма. Однако он отметил, что для украинцев лозунг "Никогда снова" теперь звучит как насмешка, учитывая, какие ужасы творит страна, которую мировое сообщество чтило как самопровозглашенного "мирового анти-фашиста".