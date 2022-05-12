Сводка Генштаба: оккупанты безуспешно штурмуют несколько городов на Донбассе

Российско-захватническая армия продолжает совершать штурмовые действия по нескольким направлениям Донбасса, но никакого успеха не имеет.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook

Детали: Согласно данным, враг пытается продолжать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

В частности, на Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары с целью разрушения фортификационных сооружений украинских подразделений.

На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет.

На Северодонецком направлении противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не имеет.

На Бахмутском, Авдиевском и Кураховском направлениях враг ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих войск, успеха не имеет.

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В Мариуполе враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

Российские оккупанты проводили воздушную разведку с применением БПЛА в районах Покровска, Славянска и Павлограда.

На Волынском и Полесском направлениях активные действия противника не отмечены. По имеющейся информации, продолжается второй этап проверки готовности подразделений вооруженных сил Беларуси под руководством начальника генерального штаба. Проведена плановая проверка готовности системы оповещения.

Продолжает сохраняться угроза ракетно-бомбовых ударов из Беларуси по инфраструктурным объектам на территории Украины.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершал обстрелы приграничных районов Украины.

Вероятно, враг продолжит ведение демонстрационных действий на указанном участке государственной границы Украины и обстрелы с территории России с целью недопущения перемещения подразделений наших войск на другие направления.

На Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачивались на недопущении продвижения наших войск и освобождения временно занятых российскими оккупантами территорий. В течение суток противник обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.

На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на пополнении запасов материально-технических средств для наращивания наступательных способностей. Вел обстрелы в районах населенных пунктов вдоль линии столкновения. Осуществлял воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел, продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачивались на огневом поражении подразделений наших войск и наращивании системы радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по имеющейся у ВСУ информации, противник осуществил наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова.

В то же время, сообщает штаб, российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях.